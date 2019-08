Türkiye'de 3 milyon 643 bin Suriyeli mülteci yaşıyor

Suriyeli mültecilerle alakalı 2019 yılının başından bugüne kadar 25 bin 827 basın haberi çıkarken, geçen yıl bu rakamın 56 bin 673 olduğu görüldü.

Suriyeli mültecilerle alakalı 2019 yılının başından bugüne kadar 25 bin 827 basın haberi çıkarken, geçen yıl bu rakamın 56 bin 673 olduğu görüldü. Böylelikle geçici koruma altında Türkiye'de yaşayan mültecilerin medyada sıklıklı yer aldığı kaydedildi. Öte yandan Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteci sayısı her geçen gün artarken, mülteci sayısının Ağustos itibariyle 3 milyon 643 bin 870 olduğu belirlendi.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin medya yansımalarını çıkardı. Ajans Press'in 2019 yılı basın haberlerinden derlediği bilgilere göre, Suriyeli mültecilerle alakalı 25 bin 827 basın haberi çıktığı görüldü. Bu rakamın 2018 yılında ise 56 bin 673 olduğu kaydedilirken, son 8 yıldır Suriyeli mültecilerle alakalı bir milyona yakın haberin medyada yansıma bulduğu saptandı.

ITS Medya ve Ajans Press'in medyaya yansıyan haberleri içeriklerine göre analiz ettiği araştırmada; Suriyeli mültecilerin karıştığı olaylar, AB ile yaşanan mülteci krizi ve İstanbul'a artık Suriyeli mültecilerin alınmama kararı medyada en çok konuşulan haber başlıkları oldu.

Türkiye'de geçici koruma kapsamındaki Suriyeli mülteci sayısı da her gün artış gösterirken, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, bu rakamın 1 Ağustos itibarıyla 3 milyon 643 bin 870 kişiye ulaştığı gözlendi. 2012 yılında sadece 14 bin 237 mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'de, zaman içerisinde artan nüfus yoğunluğu dikkat çekti. Geçici korumu altındaki Suriyelilerin en çok yaşadığı yer ise 547 bin 943 ile İstanbul olarak belirlendi. Artan Suriyeli mültecilerle birlikte, Ağustos ayında İstanbul'da Suriye TV kanalı kurulurken, çalışanlarının Türkiye'deki Suriyeli gazeteci ve televizyoncular tarafından oluşturulduğu kaydedildi.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

AK Parti sözcüsü Çelik'ten Kaz Dağları ve erken seçim açıklaması

Günlük burç yorumları 7 Ağustos 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Bekçilik Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tüm detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'nı ve yönetim kadrosunu atadı