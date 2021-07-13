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Türkiye'de 320 bin AFAD gönüllüsü iş başında - Son Dakika

Türkiye'de 320 bin AFAD gönüllüsü iş başında

13.07.2021 19:55

Türkiye'de 320 bin AFAD gönüllüsü iş başında Doğal afetler başta olmak üzere arama kurtarma, kaza, yangın ve benzeri olaylarda yardıma muhtaç insanların her daim yanında olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, gönüllülük sistemi ile gücüne güç katıyor.

Türkiye'de 320 bin AFAD gönüllüsü iş başında

AKSARAY - Doğal afetler başta olmak üzere arama kurtarma, kaza, yangın ve benzeri olaylarda yardıma muhtaç insanların her daim yanında olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, gönüllülük sistemi ile gücüne güç katıyor.

Eğitimlerini tamamlayan AFAD gönüllülerine sertifika ve kimlik kartlarını vermek için Aksaray'a gelen AFAD Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Daire Başkanı Mehmet Akif Can, AFAD gönüllülerinin her alanda ciddi katkıları olduğunu ve büyük önem arz ettiğini söyledi. AFAD gönüllülük sisteminin 2019 yılının Temmuz ayında İçişleri Bakanı tarafından resmi tanıtımının yapıldığını belirten Can, "O günde bu güne 2 senelik bir dönemi geride bıraktı. Bu 2 senelik dönem içerisinde vatandaşlarımızın teveccühü ile birlikte şu an Türkiye genelinde 320 bin AFAD gönüllüsüne ulaştık. Biz bunlara temel AFAD gönüllüsü diyoruz. Başlangıç noktasında online derslerine başlıyorlar. AFAD gönüllülerimiz asgari düzeyde deprem öncesinde, sırasında ve sorasıda neler yapması gerektiğini kendisi ve çevresindeki ailesi, sevdikleri için öğrenmeleri gerekiyor. Bu manada temel AFAD gönüllüsü olarak bizim bu programımıza dahil olmaları çok önem arz ediyor. Bugün burada Aksaray'da 40 tane destek AFAD gönüllüsü arkadaşımız programları tamamladıkları içi kimlik kartlarını teslim ettik. Hepsi çok güzel, arama kurtarma, ilk yardım eğitimlerini, yangınla mücadele eğitimlerini ve insani yardım sosyal dediğimiz eğitimleri saha eğitimleri olarak tamamladılar. Bizim profesyonel ekiplerimizle birlikte yol yürüyebilecek, onlarla beraber çalışma yapabilecek noktaya geldiler. Bu aşamada da biz onlara kimlik kartlarını takdim ettik bugün. Aksaray'ımız için de çok mutlu olduk" dedi.

"AFAD gönüllülerimizin çok büyük yardımları oldu"

Aksaray AFAD Müdürü Cezmi Türkmen ise AFAD gönüllülerinin çok önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "Destek AFAD gönüllüleri sistemi başkanlığımızın başlattığı bir proje. Dolayısı ile özellikle arama kurtarma anlamında destek AFAD gönüllülerimizin desteğine ihtiyacımız var. Biz Aksaray olarak 2000 yılından beri gönüllülük sistemiyle çalışıyoruz. Şu anda toplam 47 tane AFAD gönüllümüz vardı. Başkanlığımızın başlatmış olduğu proje kapsamında ilimizde de kayıtlar başladı. Şu an bin 197 adet kaydımız var. Onlardan eğitimlerini alan 92 tane destek AFAD gönüllümüzün 43 tanesinin alan eğitimlerini tamamladık ve onların kimliklerini veriyoruz. Gönüllülük çok önemli. Özellikle şu pandemi döneminde biz gönüllülerimizin ne kadar önemli bir kurum olduğunu, ne kadar önemli bir yapı olduğunu gördük. Çünkü biz pandemi döneminde destek AFAD gönüllülerimizden azami derecede faydalandık, destek aldık. Hem arama kurtarma alanında, hem Covid-19 salgınıyla mücadelede görev aldı arkadaşlarımız. Yoğun görev aldılar. Nöbet sistemine dahil edildiler. Dolayısı ile bize çok büyük yardımları oldu. Bu yardımlar bizim için çok kıymetli. Bundan sonra da gönüllülük sistemini artırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından eğitimleri tamamlanan 43 AFAD gönüllüsüne sertifikaları ve kimlik kartları verildi.

Türkiye'de 320 bin AFAD gönüllüsü iş başında
Türkiye'de 320 bin AFAD gönüllüsü iş başında
Türkiye'de 320 bin AFAD gönüllüsü iş başında
Türkiye'de 320 bin AFAD gönüllüsü iş başında

Arama Kurtarma, Türkiye, Yangın, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 320 bin AFAD gönüllüsü iş başında - Son Dakika


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