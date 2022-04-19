Türkiye'de 4 bin 217 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'de 4 bin 217 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti

19.04.2022 21:09
Türkiye'de 4 bin 217 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 23 kişi yaşamını yitirdiSağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 23 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 162 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 23 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 561 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 369 bin 656 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 4 bin 217 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de 4 bin 217 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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