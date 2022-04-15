Türkiye'de 4 bin 425 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Türkiye'de 4 bin 425 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi

15.04.2022 20:55
Türkiye'de 4 bin 425 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 425 kişinin testi pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 425 kişinin testi pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 425 kişinin testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 14 bin 493 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,41, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,13 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 322 bin 713 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 4 bin 425 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de 4 bin 425 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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