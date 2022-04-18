Türkiye'de 4 bin 542 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de 4 bin 542 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti

18.04.2022 22:05
Türkiye'de 4 bin 542 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 164 bin 493 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 164 bin 493 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 164 bin 493 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 624 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 351 bin 467 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

YORUMLAR
500
Türkiye'de 3 bin 268 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti Türkiye'de 3 bin 268 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 86 yeni vaka tespit edildi Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 86 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 4 bin 542 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
21:56 Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'den asgari ücret açıklaması: Verdiğimiz, enflasyonla eridi
21:38 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 4 bin 542 yeni vaka tespit edildi
21:35 Cristiano Ronaldo oğlunu kaybetti!
21:00 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Millwall'a 2-1 kaybetti!
20:56 Putin ve Zelenski'yle görüşmeye devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki lideri Türkiye'de buluşturma çabamız sürüyor
20:47 Kadıköy'de inşaat sahasında istinat duvarının çökmesiyle göçük oluştu
20:38 Kılıçdaroğlu'ndan Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: Ayağına taş değmesin
20:28 "Ses ver Kılıçdaroğlu" diyen Bakan Soylu CHP liderine 5 soru yöneltti
20:26 İBB sözcüsü Murat Ongun Ulaştırma Bakanlığı'na tepki gösterdi: Ele verir talkını kendi yutar salkımı
19:50 Galatasaray'da Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 22:10:24. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de 4 bin 542 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement