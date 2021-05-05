Türkiye'de 4 Mayıs günü 28 bin 997 yeni koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2483'ü semptomatik olmak üzere toplam 28 bin 997 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 336 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 527'ye, toplam vaka sayısı ise4 milyon 929 bin 118'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 38 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 38 bin 218 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 929 bin 118'e yükseldi. Toplam test sayısı 48 milyon 929 bin 118'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 452 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

VEFAT SAYISI HALEN ÇOK YÜKSEK SEVİYEDE

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 340 kişi hayatını kaybederken, 2587'si semptomatik olmak üzere 25 bin 980 yeni vaka tespit edilmişti.