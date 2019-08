Türkiye'de 4 organın nakli ruhsatına sahip tek kamu hastanesi

Türkiye'de 4 organın nakli ruhsatına sahip tek kamu hastanesiANKARA - Resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Ankara Şehir Hastanesi'nde 6 ay içinde toplam 47 organ nakli gerçekleştirildi.

Türkiye'de 4 organın nakli ruhsatına sahip tek kamu hastanesi

ANKARA - Resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Ankara Şehir Hastanesi'nde 6 ay içinde toplam 47 organ nakli gerçekleştirildi. Nakil süreçlerini yönetmek için 131 ameliyathanenin yanı sıra müstakil servis ve yoğun bakımlara sahip olan Ankara Şehir Hastanesi, Türkiye'de aynı anda kalp, akciğer, böbrek ve karaciğer nakli ruhsatına sahip tek kamu hastanesi olmasıyla da dikkat çekiyor.

Ankara'daki birçok eğitim ve araştırma hastanesini bünyesine katarak faaliyet göstermeye başlayan Ankara Şehir Hastanesi'nde, 6 ay içinde toplam 47 organ nakli gerçekleştirildi. Organ nakli kapasitesiyle, Türkiye'nin sağlık turizmindeki payını artırmaya katkı sağlayan hastanede, 6 ay içinde 18 yabancı uyruklu hastaya da nakil işlemi uygulandı. Modern tedavi yöntemlerinin uygulandığı hastanede, nakil işlemleri için kullanılan müstakil servis ve yoğun bakımlarının yanı sıra hastalar için suit odalar da mevcut.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, Ankara Şehir Hastanesi'nin 20 Şubat 2019 tarihinde ilk karaciğer naklini yaptığı bilgisini vererek, hastanede daha önce kamu hastanelerinde olmayan imkanların olduğunu kaydetti.

Nakil birimlerine ait müstakil yoğun bakım ve servisler

Hastanede helikopter pisti, nakil birimlerine ait müstakil yoğun bakımlar ve servislerin olduğunu vurgulayan Surel, "İmkanları hizmete dönüştürmek için Bakanlık Organ Nakli Bilim Kurulumuzu da ciddi bir kısmını oluşturan son derece profesyonel hocalarımızla vatandaşlarımıza ve ihtiyaç hisseden yabancı hastalara her türlü hizmeti vermekteyiz. Nakil ekibimizin verebildiği hizmet kapasitesini de en yüksek düzeyde kullanarak vatandaşımızlara faydalı olmak gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

Her yıl 700 beyin ölümü

Hastanede yaklaşık 700 yoğun bakım yatak kapasitesi olduğunu belirten Surel, ortalama istatistiklere göre her yıl bir yoğun bakım yatağında bir beyin ölümü gerçekleştiğini söyleyip, "Bizim ana hedeflerimizden biri bu ortalama istatistiksel veriler gerçekleştiğinde elimize gelecek 700 beyin ölümünden en üst düzeyde faydalanmaktır. Ana amacımız; hastanemizden çıkması öngörülen 700 beyin ölümünün olabilen en yüksek kısmını bağışa dönüştürmek ve toprak altında bu organların çürümesine müsaade etmeyip insanlara yeni canlar vermesini sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Organ naklinin önemini vurgulayan Surel, yoğun bakım süreçlerinde bulunan hasta ile hasta yakınlarına da organ bağışının önemini anlatmak ve kendilerine hem maddi hem manevi destek olabilmek adına "Organ nakli ve organ bağışı bilinçlendirme ve yoğun bakım hastalarına destek birimi" oluşturma çabası içinde olduklarını söyledi.

6 ayda 3 kalp, 6 akciğer, 11 karaciğer ve 27 böbrek nakli

Organ nakli ve süreçleri hakkında bilgi veren Ankara Şehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof Dr. Erdal Birol Bostancı ise hastanede bugüne kadar 3 kalp, 6 akciğer, 11 karaciğer ve 27 böbrek nakli gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Organ nakli, vücutta görevini yerine getiremeyecek şekilde bozulmuş organların yenisiyle değiştirilmesi işlemidir. Bu iki şekilde olabilmektedir; birincisi hastanın beyin ölümü gerçekleştikten sonra alınan organlardan temin edilmekte ikincisi ise canlıdan temin edilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Amacımız bu oranı artırmaktır"

Hedeflerinin, beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardan organ naklinin yapılması olduğunun altını çizen Bostancı, " Türkiye'deki bu oran Bakanlığımızın ve Organ Nakli Müdürlüğümüzün çalışmaları sayesinde artmasına rağmen yetersizdir. Dünyadaki ve Avrupa'nın belli merkezlerinde bu oran milyonda 40'lara kadar ulaşmışken bizde milyonda 6 civarında dolaşmaktadır. Amacımız bu oranı artırmaktır" ifadelerini kaydetti.

Organın kime, ne zaman lazım olabileceğinin belli olmadığını söyleyerek, organ naklinin önemini bir kez daha vurgulayan Bostancı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Organ bağışı candan cana yapılan bir sadakadır" sözünü hatırlattı.

Organ naklinin 20 birimden destek alınarak gerçekleştirildiği bilgisini veren Bostancı, "Bir ekibin yeterli olması değil birçok ekibin yeterli olması çok önemlidir. Toplam kaliteyi artıran, bütün birimlerin kaliteli olmasında yatmaktadır. Hastanemizde bulunan bu ekipler yıllardır bu işlerle uğraşmaktadır. Sonuçlarımız da Dünya sonuçlarıyla eş değerdir. Hastanemizde her şey hasta düşünülerek organize edilmiş şekildedir" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Organ Nakil Ekipleri kadrosunda ise Karaciğer Sorumlu Uzmanı Prof. Dr. Musa Akoğlu, Karaciğer Sorumlu Uzman Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı, Karaciğer Organ Nakli Koordinatörü Cazibe Kılınç, Kalp Damar Hastanesi Başhekimi ve Kalp Nakli Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, Kalp Sorumlu Uzmanı Doç. Dr. Ümit Kervan, Kalp Sorumlu Uzman Yardımcısı Dr. Sabit Kocabeyoğlu, Kalp Nakil Koordinatörü Yeşim Aslan, Akciğer Sorumlu Uzmanı Doç. Dr. Erdal Yekeler, Akciğer Sorumlu Uzman Yardımcısı Op. Dr. Mahmut Subaşı, Akciğer Organ Nakli Koordinatörü Tülin İkinci, Böbrek Sorumlu Uzmanı Op. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, Böbrek Sorumlu Uzman Yardımcısı Op. Dr. Sedat Taştemur, Beyin Ölümü Tespit ve Organ Bağış Koordinatörleri Betül Koca ve Sevim Acar bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Binali Yıldırım'dan sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısının da, Erdoğan'ı telefonuna nasıl kaydettiği ortaya çıktı

Göğsünün göründüğü fotoğrafını paylaşan Bahar Candan'a tepki yağdı

Norveç'te camiye saldıran Philip Manshaus yediği dayaktan tanınmaz hale geldi