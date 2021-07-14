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İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de kamunun en büyük dijitalleştirme projesiyle tam 404 milyon sayfa arşiv belgesine dijital ortamda erişilebilecek... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de kamunun en büyük dijitalleştirme projesiyle tam 404 milyon sayfa arşiv belgesine dijital ortamda erişilebilecek...

14 Temmuz 2021 Çarşamba 19:37

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de kamunun en büyük dijitalleştirme projesiyle tam 404 milyon sayfa arşiv belgesine dijital ortamda erişilebilecek bir altyapı hazırlanmıştır" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dijitalleşmenin 100 yılımızın kimliği haline geldiği günümüzde Nüfus Genel...

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de kamunun en büyük dijitalleştirme projesiyle tam 404 milyon sayfa arşiv belgesine dijital ortamda erişilebilecek bir altyapı hazırlanmıştır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Dijitalleşmenin 100 yılımızın kimliği haline geldiği günümüzde Nüfus Genel Müdürlüğümüzün yaşadığı dönüşüm, yeni yüzyılın geleneklerine ve ihtiyaçlarına cevap verme konusunda, dünya standartlarında bir başarı yakalamıştır"

ANKARA - Dijitalleşme projesi kapsamında, 400 milyona aşkın sayfayı elektronik ortama aktardıklarını kaydeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de kamunun en büyük dijitalleştirme projesiyle tam 404 milyon sayfa arşiv belgesine dijital ortamda erişilebilecek bir altyapı hazırlanmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi tanıtım programına katıldı. Programda sistemin üreticisi olan 7 ülkeden birisinin Türkiye olduğunu belirten Bakan Soylu, "Hayatımıza hız ve güvenlik katacak olan yeni bir proje Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi projesinin tanıtımı sebebiyle sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Dünyada 10 ülkenin kullandığı 7 ülkenin ürettiği, bizim de yedinci olduğumuz bir program" değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyada dijital teknolojide bizle rekabet edenlere meydan okuyoruz"

Projelerin her birisinin hayatı daha kolay ve güvenli hale getirme amacı taşıdığını söyleyen Bakan Soylu, "Her bir proje hem güvenlik alanında hem hayatı kolaylaştıran anlayışı içeriyor. Her projenin hayal, başlangıç ve gelişim safhası var. En nihayetinde de her projenin vatandaşa ve ilgili kuruma sunum safhası var. Dünyada dijital teknolojide bizle rekabet edenlere meydan okuyoruz. Sadece meydan okumuyoruz. Etrafımızdaki coğrafyada bizim irtibatta bulunduğumuz ülkelere yarın bir gün bu teknolojik ve dijital gelişimi bir vesile ile onlara da nakledebilme imkanına sahip olabiliyoruz" şeklinde konuştu.

"İçişleri Bakanlığı; önemli sivil hizmetlerin yürütüldüğü, önemli bir devlet hafızasını barındıran da bir anlayışı içermektedir"

İçişleri Bakanlığı'nın önemli bir devlet hafızasını içinde barındığını ifade eden Bakan Soylu, "Türk Polis Teşkilatı, Türk Jandarma ve Türk Sahil teşkilatları gibi sadece ülke içerisinde de değil, dünyada da kendi alanlarında itibarlı ve önde gelen kurumları bünyesinde barındıran ve bu kurumlar eliyle de terörden asayişe, uyuşturucuyla mücadeleden trafiğe, siber suçlardan afet ve göç yönetimine kadar geniş bir alanda güvenlik hizmeti üreten bir bakanlık görevleri içerisindeyiz. Diğer yanıyla İçişleri Bakanlığı; önemli sivil hizmetlerin yürütüldüğü, önemli bir devlet hafızasını barındıran da bir anlayışı içermektedir. Gerek mülki idare geleneğiyle olsun, gerekse göç ve afet yönetimiyle olsun vatandaşla ciddi bir teması söz konusudur. Bu temasın ve hafızanın en köklü kurumlarından birisi de hiç şüphesiz 190 yıllık maziye sahip olan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzdür" ifadelerine yer verdi.

"Biz sadece savaş meydanındaki kahramanlıklarımızla tarihin seyrini değiştirmiş bir millet değiliz"

Dijitalleşme projesiyle 404 milyon sayfa arşivin elektronikleştiğini aktaran Bakan Soylu, "Türkiye'de kamunun en büyük dijitalleştirme projesiyle tam 404 milyon sayfa arşiv belgesine dijital ortamda erişilebilecek bir altyapı hazırlanmıştır. Cumhuriyetimizden çok daha eski olan bu kurumun geçmişle geleceği bu denli başarılı bir şekilde birleştirebilmesi, böyle bir hafızanın oluşturulması, kurumun bu hafızayı koruması bize aslında hal diliyle şunu söylemektedir; 'biz sadece savaş meydanındaki kahramanlıklarımızla tarihin seyrini değiştirmiş bir millet değiliz. Ecdadımızdan miras kalan, Orta Asya'dan getirip Anadolu'da destansı şekilde harmanladığımız medeniyet birikimiz ve tecrübemizle birlikte devlet olma alışkanlığımızla da güçlü bir imzanın sahibiyiz.' Bizi bu zorlu coğrafyada bin yıldır ayakta tutan belki de en önemli halsetlerimizden birisi de muhakkak budur. 5 yıl önce bizi bir gecede yıkabileceklerini, devletimizi ele geçirebileceklerini, milletimize diz çöktürebileceklerini zannedenlerin bence hesap edemedikleri, göremedikleri nokta budur. Arkamızda ciddi bir medeniyet birikimi var. Köprü kurumlarımız var. Tarihimiz boyunca yaşadığımız tehlikeyi de işte bu birikim sayesinde atlattık"

"Nüfus Genel Müdürlüğümüz dünya standartlarında bir başarı yakalamıştır"

Dijitalleşmenin önemli güvenlik çıktıları ürettiğini belirten Soylu, "Dijitalleşmenin 100 yılımızın kimliği haline geldiği günümüzde Nüfus Genel Müdürlüğümüzün yaşadığı dönüşüm, yeni yüzyılın geleneklerine ve ihtiyaçlarına cevap verme konusunda, dünya standartlarında bir başarı yakalamıştır. Bu alanda özellikle son yıllarda ortaya koyduğumuz dijitalleşme projesi hayatımızda hem kolaylık, hem tasarruf, hem verimlilik hem de kendine has güvenlik sorunları olan bu dijital çağda önemli güvenlik çıktıları üretmiştir. Gece gündüz hepimiz çalıştık. Aksamaları gidererek çalıştık" dedi.

Programda ayrıca, EKDS'nin nasıl uygulandığını göstermek amacıyla Ziraat Bankası Merkez Şubesi, Yenimahalle Tapu Müdürlüğü ve Ankara 12'inci Noterlik ile canlı bağlantı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de kamunun en büyük dijitalleştirme projesiyle tam 404 milyon sayfa arşiv belgesine dijital ortamda erişilebilecek...
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de kamunun en büyük dijitalleştirme projesiyle tam 404 milyon sayfa arşiv belgesine dijital ortamda erişilebilecek...
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de kamunun en büyük dijitalleştirme projesiyle tam 404 milyon sayfa arşiv belgesine dijital ortamda erişilebilecek...
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de kamunun en büyük dijitalleştirme projesiyle tam 404 milyon sayfa arşiv belgesine dijital ortamda erişilebilecek...
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de kamunun en büyük dijitalleştirme projesiyle tam 404 milyon sayfa arşiv belgesine dijital ortamda erişilebilecek...

Süleyman Soylu, Türkiye, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Türkiye'de kamunun en büyük dijitalleştirme projesiyle tam 404 milyon sayfa arşiv belgesine dijital ortamda erişilebilecek... - Son Dakika


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