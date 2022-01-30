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Türkiye'de 485 cüzzam hastası bulunuyor - Son Dakika

Türkiye'de 485 cüzzam hastası bulunuyor

30.01.2022 11:12
Türkiye'de 485 cüzzam hastası bulunuyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl 3 yeni vakanın tespit edildiği Türkiye'de 485 cüzzam hastası bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl 3 yeni vakanın tespit edildiği Türkiye'de 485 cüzzam hastası bulunuyor.

AA muhabirinin Dünya Cüzzam Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, halk arasında cüzzam olarak bilinen, Lepra veya Hansen hastalığı olarak da isimlendirilen bu hastalık, "mycobacterium leprae" isimli bakterinin neden olduğu kronik bir enfeksiyon olarak tanımlanıyor.

Özellikle cildi, çevresel sinirleri, üst solunum yolu mukozasını ve gözleri etkileyen cüzzam, erken bebeklik döneminden yaşlılık dönemine kadar tüm yaş grubundaki insanlarda görülebiliyor.

Cüzzam tedavi edilebilir hastalıklar arasında yer alıyor, erken tedavi ile hastalığın neden olduğu şekil bozuklukları ve sakatlıklar önlenebiliyor.

2021'de 3 cüzzam vakası tespit edildi

Türkiye'de cüzzam hastalarının tedavi ve takipleri, deri ve zührevi hastalıklar kliniklerinde yapılıyor. Hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile iş birliği içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz karşılanıyor.

Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar kapsamında olan cüzzam hastalığına yönelik "Lepra Eradikasyon Programı"nın uygulandığı Türkiye'de hastalığın görülme sıklığı 10 binde 1 vakanın altında.

Halihazırda Türkiye'de kayıtlı 485 cüzzam hastası bulunurken, 2021'de tespit edilen vaka sayısı 3 oldu.

Cüzzam hastalarının büyük bölümü Güneydoğu Asya, Afrika ve Batı Pasifik bölgesinde

DSÖ tarafından 2022 yılı Dünya Cüzzam Günü teması "Saygınlık için Birlik (United for Dignity)" olarak belirlenirken, cüzzam hastalarının damgalanma, ayrımcılık ve tecrit nedeniyle zorluklarla mücadele ettiği, damgalanma ve ayrımcılıktan arınmış onurlu bir yaşam hakkına sahip olduğu belirtildi.

Verilere göre, özellikle 1980'li yılların başından itibaren yapılan etkili kampanyalar ve tedavide birden fazla ilacın birlikte kullanılması sayesinde 16 milyondan fazla hasta tedavi edilirken, hasta sayısı da önemli ölçüde azaldı.

Dünyadaki cüzzam hastalarının büyük bölümü Güneydoğu Asya, Afrika ve Batı Pasifik bölgesinde yer alıyor. 2020'de dünya genelinde 8 bin 629'u 15 yaş altında toplam 127 bin 558 yeni cüzzam vakası tespit edilirken, vakaların önemli bir bölümü Brezilya, Hindistan ve Endonezya'dan bildirildi.

Öte yandan etkisi süren Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de tespit edilen yeni cüzzam vakasının 2019'a göre yüzde 37 azaldığı kaydedildi.

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Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, cüzzam günü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 485 cüzzam hastası bulunuyor - Son Dakika


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