Son Dakika Haberleri: Türkiye'de 5 Bin 202 Kişi Düzce'de İse 15 Kişi Var

Türkiye'de 5 Bin 202 Kişi Düzce'de İse 15 Kişi Var

1 saat önce

Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde 5 bin 202 yaşlı nüfus bulunmakta.

Türkiye'de 5 Bin 202 Kişi Düzce'de İse 15 Kişi Var, System.String[]
Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde 5 bin 202 yaşlı nüfus bulunmakta. Düzce'de ise bu ramak 15 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye'de Yaşlı nüfusun %0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2018 yılında 5 bin 202 olduğu bildirildi. Türkiye'de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 701 kişi ile İstanbul, 272 kişi ile Giresun ve 263 kişi ile Ankara iken en az yaşlıya sahip iller ise sırasıyla 4 kişi ile Ardahan ve Bayburt, 6 kişi ile Bartın ve 7 kişi ile Edirne oldu.

Kocaeli'de 100 yaş ve üzerinde 47, Sakarya'da 62, Düzce'de 15, Bolu'da 9, Yalova'da ise 14 yaşlı nüfus bulunmakta. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:12 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kocaeli, Düzce, Türkiye, Güncel
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