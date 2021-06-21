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Türkiye'de 5 bin 294 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 51 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Türkiye'de 5 bin 294 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 51 kişi yaşamını yitirdi

21.06.2021 20:25
Türkiye'de 5 bin 294 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 51 kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 52 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 52 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 52 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 429 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 808 oldu, 5 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 237 bin 731'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 773 bin 835'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 375 bin 593, vefat sayısı da 49 bin 236 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Koronavirüs Tablosu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 5 bin 294 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 51 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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