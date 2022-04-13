Türkiye'de 5 bin 529 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'de 5 bin 529 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti

13.04.2022 19:40
Türkiye'de 5 bin 529 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 529 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 529 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 184 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 529 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 14 bin 493 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,4, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,12 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 279 bin 922 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 5 bin 529 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de 5 bin 529 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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