Türkiye'de 5 bin 609 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 32 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Türkiye'de 5 bin 609 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 32 kişi yaşamını yitirdi

10.04.2022 19:25
Türkiye'de 5 bin 609 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 32 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 32 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 32 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 32 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 7 bin 315 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,11 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 211 bin 194 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 5 bin 609 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 32 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de 5 bin 609 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 32 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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