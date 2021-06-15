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Türkiye'de 5 bin 955 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Türkiye'de 5 bin 955 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi yaşamını yitirdi

15.06.2021 19:59
Türkiye'de 5 bin 955 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 532 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 886 oldu, 4 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye yükseldi.

Test sayısı 57 milyon 447 bin 635'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 342 bin 28, vefat sayısı ise 48 bin 879 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 5 bin 955 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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