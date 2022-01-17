Trabzon'da tam otomatik katlı otopark hizmete açıldı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan tam otomatik katlı otopark hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ortahisar ilçesi Yavuz Selim Bulvarı üzerinde bulunan 356 araçlık otopark projesinin hayata geçirildiği belirtildi.

Trabzon'un otopark sorununa büyük oranda katkı sağlayacak otoparkın, Trabzon Ulaşım Anonim Şirketi (TULAŞ) tarafından işletileceği aktarılan açıklamada, tam otomatik özelliğiyle Türkiye'de 5'incisi Trabzon'da açılan otoparkın vatandaşlara birçok kolaylık da sunduğu kaydedildi.

Otoparkta teslim edilen araçların çıkışa hazır halde bekletilirken, aracın plakası kaydedildiği için bilet kaybolsa bile plaka verilerek aracın çağrılabildiğine işaret edilen açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun şu değerlendirmelerine yer verildi:

"Şehir merkezindeki otopark sorununu çözmek adına yoğun gayret gösterdik. Yine bilindiği üzere yıkılan eski öğretmenevi ve Cudibey Ortaokulu'nun olduğu alanı şu anda geçici otopark olarak kullanmaktayız. O alanın altında büyük bir otopark yapmak da hedeflerimiz arasında. Tarihi belediye binamızın hemen yanında yeni otopark inşaatımız da tüm hızıyla devam ediyor. Son düzenleme ile oraya Çömlekçi Mahallemizden de giriş ve çıkış veriyoruz. Böylece Meydan'a gelmek isteyen vatandaşlarımız şehir trafiğine hiç girmeden buradan ulaşabilecekler. İskenderpaşa Mahallemizdeki otopark da tamamlandığında, şehir merkezindeki otopark sorunumuzu çok büyük oranda çözmüş olacağız."