Türkiye'de 5 yılda 685 bin çift boşandı - Son Dakika

Türkiye'de son 5 yılda 685 bin 30 çift mahkemeye giderek boşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, boşanmaların 2016 yılında bir önceki yıla göre düştüğü, 2016 yılından sonra da sürekli arttığı görüldü.

TÜİK verilerine göre bir ömür boyu mutluluk için evlilik yapan çiftlerin son yıllarda ayrılıkları artarak devam ediyor. Kayıtlara göre; 2015 yılında 131 bin 830 çiftin boşandığı Türkiye'de bu rakam 2019 yılında 23 bin 217 artarak 155 bin 47 çifte ulaştığı belirtildi.

Aydın'da ise 2018 yılında 7 bin 734 çift evlenirken, 2 bin 677 çift ise boşanarak evliliklerine son verirken bu rakam 2019 yılında evlenenlerin sayısı 664 çift azalarak 7 bin 270'e düşerken boşananların sayısı ise 214 çift artarak 2 bin 891'e yükseldi. 2020 yılının ilk 6 ayında Aydın'da evlenen çift sayısı 2019 yılından 826 eksikle 2092 olarak kayıtlara geçerken boşanan çift sayısı ise 813 oldu. 2020 yılının ilk 6 ayında boşanan sayısı 2019 yılının ilk 6 ayına göre 627 eksikle 813 çift olarak gerçekleşti.

2001 yılından bu yana Türkiye'deki boşanma istatistikleri ele alındığında her geçen yıl artan boşanma olaylarının bir türlü önlenemediği belirtildi. TÜİK verilerine göre; Türkiye'de 2015 yılında 131 bin 830, 2016 yılında 126 bin 164, 2017 yılında 128 bin 416, 2018 yılında 143 bin 573 ve 2019 yılında 155 bin 47 olmak üzere son 5 yıl içerisinde 685 bin 30 çiftin evliliklerine mahkeme yolu ile son verdiği belirlendi.

RAKAMLAR KORKUTUYOR

2019 yılı verilerine göre; en fazla boşanma tatil beldeleri olan Kuşadası ve Didim'de yaşanırken, bu iki ilçeyi merkez Efeler ilçesi izledi. Efeler'de 2002 nikah kıyılırken, 1019 nikah akdi mahkeme kararı ile bozuldu. Didim ve Kuşadası'nda 2019 yılında boşananların sayısı neredeyse evlenenlere yaklaştı. Didim'de 563 çift evlenirken 309 çift boşandı. Kuşadası'nda evlenen 847 çifte karşın 489 çift boşandı.

Bunun yanında yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşı artarken bu yaş 2019 yılında erkeklerde 27,9 iken kadınlarda 25 olarak belirlendi.

(İbrahim Kılınç/İHA)