Türkiye'de 50 bin muhtar görev yapıyor - Son Dakika
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Türkiye'de 50 bin muhtar görev yapıyor

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelinde 50 bin 278 mahalle ve köy muhtarının görev yaptığını bildirdi.

Türkiye'de 50 bin muhtar görev yapıyor, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelinde 50 bin 278 mahalle ve köy muhtarının görev yaptığını bildirdi.

Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun muhtarlarla ilgili soru önergesine yazılı yanıt verdi.

Muhtar ödeneklerinin 2002'de 97 lira olduğuna işaret eden Soylu, bugüne kadar yapılan düzenlemelerle bu miktarın 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla 2 bin 26 lira 77 kuruşa çıkarıldığını belirtti.

Soylu, Türkiye genelinde 2 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 50 bin 278 mahalle ve köy muhtarının görev yaptığını bildirdi.

Muhtarların en önemli talepleri arasında yer alan SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesinin 1 Mayıs 2017 tarihinde yapılan düzenlemeyle yerine getirildiğine işaret eden Soylu, muhtar ödeneklerinde yüzde 43,5 artış sağlandığını anımsattı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Soylu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:24 Kaynak: AA
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