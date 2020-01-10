Türkiye'de 50 yaş üstü 3 kadından 1'i meme kanseri taraması yaptırmadı, erken teşhisin önemi büyük - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de 50 yaş üstü 3 kadından 1'i meme kanseri taraması yaptırmadı, erken teşhisin önemi büyük - Son Dakika Dünya

Türkiye'de 50 yaş üstü 3 kadından 1'i meme kanseri taraması yaptırmadı, erken teşhisin önemi büyük

6 saat önce

Meme kanseri tedavisinde erken teşhis çok önemli. Kadınların iki yılda bir mamografi ile tarama yapması gerekiyor. Ancak Türkiye’de 50-69 yaş arası 3 kadından birinin tarama yaptırmadığı ortaya çıktı.

Türkiye'de 50 yaş üstü 3 kadından 1'i meme kanseri taraması yaptırmadı, erken teşhisin önemi büyük, System.String[]

Meme kanseri tedavisinde erken teşhisin şüphesiz önemi büyük. Kadınların iki yılda bir mamografi ile tarama yapması gerekiyor. Ancak Türkiye'de 50-69 yaş arası 3 kadından birinin tarama yaptırmadığı ortaya çıktı. Avrupa Birliği İstatistik Kurumu'na (Eurostat) göre Türkiye'de 2017 yılı itibariyle son iki senede mamografi ile meme kanseri taraması yaptıran 50-69 yaş arası kadınların oranı yüzde 33,3. Bu oran Avrupa ülkelerinde Türkiye'nin iki katı civarında.


Türkiye'de kadınlarda en sık rastlanan kanser


Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na göre meme kanseri Türkiye için önemli bir halk sağlığı sorunu ve kadınlarda en sık rastlanan kanser. Meme kanserini erken evrede yakalayabilmek için, kanser mortalitesini azalttığı düşünülen ve etkinliği kanıtlanmış tarama yöntemleri kullanılıyor. Bu nedenle kanser kontrolünün bir parçası olarak, meme kanserinde topluma yönelik tarama programların uygulanması gerekiyor. Bakanlığa göre meme kanserinde ideal yöntem iki yılda bir uygulanacak mamografi ile tarama.

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Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:36 
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