Son Dakika Haberleri: Türkiye'de 6,5 ayda 144 göçmen hayatını kaybetti
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Türkiye'de 6,5 ayda 144 göçmen hayatını kaybetti

27 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de 2019 yılının ilk 6,5 aylık döneminde 144 göçmen hayatını kaybetti.

Türkiye'de 6,5 ayda 144 göçmen hayatını kaybetti, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de 2019 yılının ilk 6,5 aylık döneminde 144 göçmen hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; savaş, iç karışıklık ya da ekonomik nedenlerle ülkelerinden ayrılan göçmenlerin, daha iyi bir yaşam ümidiyle çıktıları umut yolculuğu ölümle sonuçlandı. 2019'un ilk 6,5 ayında bu yolla Avrupa'ya geçmeye çalışan 28 göçmen denizde boğularak hayatını kaybetti. 2019'un ilk 6,5 aylık döneminde meydana gelen trafik kazalarında ise 64 göçmen hayatını kaybetti. Yine aynı dönemde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan 39 göçmen, Van'da (İran sınırında) donarak, Yunanistan'a geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 13 göçmen ise Edirne'de yaşamını yitirdi. Toplam verilere göre, bu yılın 6,5 aylık döneminde 144 göçmen trafik kazası, donma ve denizde boğulma gibi nedenlerle hayatını kaybetti.
16 BİN GÖÇMEN KURTARILDI
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın düzensiz göçle mücadelesi sayesinde, bu yılın ilk 6,5 ayında 'Türk Arama Kurtarma Bölgesi' içinde kalan kara suları ile uluslararası sularda, 16 bin 724 düzensiz göçmenin hayatı kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın düzensiz göçle mücadele kapsamında aldığı yoğun güvenlik önlemleri sayesinde geçmiş yıllara göre denizlerde yaşanan göçmen ölümleri de azaldı. Buna göre, 2015'de 279 kişi, 2016'da 192, 2017'de 56, 2018'de 93 göçmen denizde boğularak hayatını kaybetmişti.


İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:12 Kaynak: DHA
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