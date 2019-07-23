Türkiye'de 6 ayda 6 binin üzerinde yabancı şirket kuruldu
1 saat önce
Türkiye'de yılın ilk yarısında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,86 artarak 6 bin 179 oldu.
Türkiye
'de yılın ilk yarısında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,86 artarak 6 bin 179 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:27
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