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Türkiye'de 6 bin 609 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 86 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Türkiye'de 6 bin 609 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 86 kişi yaşamını yitirdi

08.06.2021 19:37
Türkiye'de 6 bin 609 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 86 kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 557 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1044 oldu, 5 bin 836 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 173 bin 186'ya yükseldi.

Test sayısı 55 milyon 899 bin 143'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 300 bin 236, vefat sayısı 48 bin 341 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Türkiye'de 6 bin 609 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 86 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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