Türkiye'de 6 bin 871 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'de 6 bin 871 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti

30.01.2021 20:15
Türkiye'de 6 bin 871 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 871 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 355 bin 409'a çıktı.

Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 871 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 355 bin 409'a çıktı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 148 bin 785 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 658 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 7 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 355 bin 409'a yükseldi.

Test sayısı 29 milyon 495 bin 4'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 470 bin 901, vefat sayısı 25 bin 865, ağır hasta sayısı 1692 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Türkiye'de 6 bin 871 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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