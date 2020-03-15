Türkiye'de 6. koronavirüs vakası - Son Dakika
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Türkiye'de 6. koronavirüs vakası

28 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın Corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Türkiye'de 6. koronavirüs vakası, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın Corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:09 
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