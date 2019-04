Türkiye'de 60 Milyon Kişi Kirli Hava Soluyor

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası'nın 2018 yılı 'Hava Kirliliği Raporu'na göre Türkiye 'de en az 60 milyon kişi kirli hava soluyor. Rapora göre İzmir İstanbul ve Ankara 'nın başı çektiği hava kirliliği yüksek kentleri Adana , Kahramanmaraş- Elbistan Ağrı izliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 7 milyon kişi hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Son yayınlanan OECD raporuna göre ise Türkiye'de her yıl 30 bin kişi hava kirliliği nedeniyle yaşamından oluyor. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası'nın 2018 yılı 'Hava Kirliliği Raporu' ise Türkiye'de en az 60 milyon kişinin kirli hava soluduğunu belirtiyor. İzmir, İstanbul ve Ankara'nın başı çektiği hava kirliliği yüksek kentleri Adana, Kahramanmaraş-Elbistan, Erzurum, Ağrı izliyor. Fosil yakıtlar, termik santraller, toz ve sanayi gibi nedenlerle kirlenen hava, sağlık için büyük tehdit oluşturuyor. Hava kirliliği başta solunum yolları hastalıkları olmak üzere akciğer kanserine kadar varan önemli hastalıklara yol açıyor. Bu yüzden sadece dışarıda değil, konut ve işyerlerindeki havanın temiz ve doğru hava olması büyük önem taşıyor. Konut veya ofis iç mekanlardaki havanın kalitesi yaşam ve iş kalitesini direkt etkileyen unsurlar olarak kabul ediliyor. Doğru havadan mahrum olan ofislerdeki çalışanlar odaklanma sorunları yaşıyor, iş kalitesi ve randıman düşüyor.Bu alanda geliştirdiği teknolojilerle iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Daikin, MC70L cihazı ile kirli havanın temizlendiğini savundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre 6 kademeli filtreleme özelliğine sahip olan ürün, markanın geliştirdiği ve yüksek hızlı elektronların toz, polen, küf, koku gibi istenmeyen faktörlerin moleküllerini ayrıştırarak yok edilmesi esasına dayalı 'Flash Streamer' teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde partiküller daha ilk aşamada yok olmaya başlıyor. İlk filtreyi oluşturan bu aşamadan sonra tozlar, 'kaba toz filtresi' adı verilen bölümde toplanıyor ve burada bakteri ve alerjenlerden arındırılıyor. Toz ve polenlerin elektriksel olarak yüklendikleri ve filtreye gönderildikleri 'plazma iyonlaştırıcı'dan sonra 'elektronik toz toplama filtresi' devreye giriyor. Burada önceki bölümde elektriksel olarak yüklenen toz ve polenler yine elektrik yüklü filtreler tarafından emiliyor. Yapısındaki titanyum sayesinde koku ve virüslerin fotokatalist tarafından tutulduğu ve havanın temizlenmesinde büyük rol oynayan 'titanyum apatit filtre'den geçen hava neredeyse temizlenmiş oluyor. 'Koku giderici katalist filtre' ise son aşamada yer alıyor. Buradan da geçen ortam havası artık tazelenmiş, temizlenmiş ve kokulardan ayrıştırılmış haldedir. Güvenli ve doğru hava artık ortamdadır. Benzerlerine göre daha uzun olan 3 yıl garanti süresi ile göz dolduran Daikin MC70Li 46 metrekare alana kadar etkilidir. Ayrıca açıklamada söz konusu hava temizleme cihazı, İngiliz Alerjen Vakfı Onay Mührü'ne sahip durumda olduğu kaydedildi.Açıklamaya göre bahsi geçen hava temizleme cihazında kullanılan 'Flash Streamer' teknolojisi Ururu Sarara ve Shira Plus serisi klimalarda da kullanılan üstün bir teknoloji. Havanın temizlenmesinde etkin bir rol oynayan 'titanyum apatit filtre' ise Ururu Sarara, Nexura, Emura, Shira Plus ve Shira Eco model Daikin klimalarda kullanılıyor. Marka, ürettiği teknolojilerle çevreye ve insan sağlığına verdiği önemi bir kez daha gösteriyor. - İSTANBUL