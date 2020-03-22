Türkiye'de 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı sosyal medyanın mizah konusu oldu.

Türkiye'de koronavirüs salgını sebebiyle halka sokağa çıkmama çağrıları yapılmasına rağmen, bu uyarılara Covid 19'un en büyük risk grubunda bulunan yaşlı kesimin uymadığını gösteren paylaşımlar, sosyal medyada mizah konusu oldu.



Salgın tehlikesinin giderek artması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi akşamı paylaştığı görüntülü mesajında yaşlı vatandaşları uyarmış, İçişleri Bakanlığı 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı getirmişti.