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Türkiye'de 7'nci kez insan yüzlü örümcek ortaya çıktı - Son Dakika

Türkiye'de 7'nci kez insan yüzlü örümcek ortaya çıktı

11.06.2021 14:52

Denizli'de insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle dikkat çeken köşeli yengeç örümceği, görenleri hayrete düşürüyor. Arıları ve büyük sinekleri yiyerek beslenen örümceğin, şu ana kadar Türkiye'de 7'nci kez görüldüğü öğrenildi.

İlk kez 1805 yılında Fransız bilgin Charles Athanase Walckenaer tarafından Thomisus Onustus adıyla tanımlan halk arasında da "İnsan yüzlü örümcek" olarak da bilinen köşeli yengeç örümceği, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde pazarlama işinde çalışan Burak Deniz Tutkun tarafından hayvanları beslerken bulundu.

İnsan yüzlü örümcek Türkiye'de 7. kez ortaya çıktı

İNSAN YÜZÜNE BENZİYOR

Arıyı öldürürken örümceği bulan Burak Deniz Tutkun, örümceğe yakından baktığında insan yüzüne benzediğini görerek hayrete düştü. Gördüğü örümceğe inanamayan Tutkun, kavanoza koyarak arkadaşlarına gösterdi.

İnsan yüzlü örümcek Türkiye'de 7. kez ortaya çıktı

Araştırmalara başlayan Tutkun, örümceğin Türkiye'de sadece 6 kez görüldüğünü ve kendi bulduğunun ise 7'ncisi olduğunu öğrendi. Üzerinde bulunduğu çiçeğin rengine bürünerek yırtıcılardan korunan insan yüzlü örümceği arı ve büyük sineklerle besleyip gözü gibi bakmaya başlayan Tutkun, ardından örümceği doğal yaşam alanına bıraktı.

İnsan yüzlü örümcek Türkiye'de 7. kez ortaya çıktı

TÜRKİYE'DE 7. KEZ BULUNDU

İnsan yüzüne benzediğini görünce ilk başta inanmayıp arkadaşlarına gösteren Tutkun, "İşyerimde dolaşırken hayvanlara yem veriyordum. Dalın üzerinde arının can çekiştiğini gördüm ve baktım üzerinde insan yüzlü örümcek vardı. Tuttum ve ofise arkadaşların yanına götürdüm. Arkadaşlara gösterdim ve insan yüzlü olduğunu iyice fark ettik. Kaçmasın diye kavanoza koyarak araştırmalar yaptık. Türkiye'de 6 tane olduğu ortaya çıktı ve et, maydanoz, arı ile besleniyormuş. Endemik bir tür sanırım. Sonra sosyal medyaya atınca bazı arkadaşlar ulaştı. Biz de araştırmasını yaparak Türkiye'de 7'ncisinin bizde olduğunu gördük. Örümceği bulunca arkadaşa götürdüm ve o da çok şaşırdı. Herkes şaşırıyor, arayıp soruyorlar ve kimisi sahte olduğunu söylüyor. Örümceği sonrasında doğal ortamına salacağım. Çünkü biz ne kadar besleyebiliriz? Besleyemeyiz. Doğasında üreyerek çoğalsın, bunun tabii ki de çifti vardır" dedi.

Türkiye'de 7'nci kez insan yüzlü örümcek ortaya çıktı

Merkezefendi, Burak Deniz, Denizli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 7'nci kez insan yüzlü örümcek ortaya çıktı - Son Dakika


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