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Türkiye'de 7 yılda 419 çocuk işçi öldü: 17'sinde ölen Eren'in babası 6 yıllık davayı anlattı
6 saat önce
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre; 2019’da en az 60 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Peki, raporlarda birer “sayı” olarak kayda geçen ölümlerin ardından aileler neler yaşıyor? 6 yıl önce iş kazasında ölen Eren Eroğlu’nun babası Erdinç Eroğlu anlatıyor.
Türkiye'de çalışan çocuklar ve iş kazalarında ölenler çözümsüz kalan sorunların başında yer alıyor.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre; kasım ayıyla birlikte 2019'da en az 60 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Türkiye'de, 2013 ile 2019 arasındaki dönemde kayda geçen 419 çocuk işçi ölümü tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:32
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