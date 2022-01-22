Türkiye'de 72 bin 856 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 417 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 89 bin 926 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,18, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,37 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 140 milyon 665 bin 664 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son haftalarda günlük vaka sayısının yaklaşık yarısı İstanbul'da tespit ediliyor. İstanbul, şartları sebebiyle hastalığın kolay yayılabildiği bir şehir, tedbirlerin büyük bir ciddiyetle uygulanması gerekiyor. Maske, mesafe kuralına uyup, hatırlatma dozu aşımızı yaptıralım." ifadelerini kullandı.