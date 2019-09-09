Son Dakika Haberleri: Türkiye'de 75 yaşına gelmeden ölen 4 kişiden 3'ü erken tespit ve tedavi ile kurtarılabilirdi
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Türkiye'de 75 yaşına gelmeden ölen 4 kişiden 3'ü erken tespit ve tedavi ile kurtarılabilirdi

1 saat önce

Türkiye'de 75 yaşına gelmeden ölen 4 kişiden 3'ü kurtarılabilirdi. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise her 3 kişiden 2’sinin aslında erken ölümden kurtarılabilirdi. Kaçınılabilecek ölümlerin başında kalp ve akciğer hastalıkları geliyor.

Türkiye'de 75 yaşına gelmeden ölen 4 kişiden 3'ü erken tespit ve tedavi ile kurtarılabilirdi, System.String[]

Türkiye'de 75 yaşına gelmeden ölen 4 kişiden 3'ü kurtarılabilirdi. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise her 3 kişiden 2'sinin aslında erken ölümden kurtarılabilirdi. Kaçınılabilecek ölümlerin başında kalp ve akciğer hastalıkları geliyor.


Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat) verilerine göre 2016 yılında Türkiye'de 75 yaşın altında ölen 151 bin kişi aslında kurtarılabilirdi. Bu "kaçınılabilir" ölümler Türkiye'deki toplam ölümlerin yüzde 75'ini oluşturuyor. Eurostat ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) geliştirdiği kaçınılabilir ölüm sınıflamasına göre, Türkiye'de 2016'da 75 yaşında altında gerçekleşen 85 bin ölüm "önlenebilir"; 66 bini de "tedavi edilebilir" ölüm kategorisine giriyor. Bunlar toplam ölü sayısının sırasıyla yüzde 42 ve yüzde 33'e karşılık geliyor.

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Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:45 
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