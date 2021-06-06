Türkiye'de 753 mahallede muhtarlık seçimi - Son Dakika

Türkiye'de 753 mahallede muhtarlık seçimi

ANKARA - Türkiye genelinde çeşitli nedenlerle boş kalan muhtarlık ve ihtiyar heyeti için bugün seçim yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yurt genelindeki bazı illerde 753 mahalle ve köyde farklı nedenlerden dolayı boş kalan muhtarlık ve ihtiyar heyeti için seçim yapıldı.

Geçen yıl yapılması planlanan muhtarlık ara seçimlerinin pandemi nedeniyle bu yıla ertelenmesi sonrasında seçimlerin 6 Haziran tarihinde yapılmasına karar verilmişti.

Türkiye genelinde yapılan muhtarlık seçimlerinde Ankara'da 25, İstanbul'da 14 ve İzmir'de de 23 mahalle ve köy muhtarlığının yanı sıra ihtiyar heyeti için seçim gerçekleştirildi. Ölüm veya sağlık sorunu gibi sebeplerden dolayı boş kalan muhtarlık koltuğu, bugünkü yapılan seçime birlikte tekrar dolacak.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki muhtarlık seçimlerinde Çağlayan Mahallesi muhtar adayı olan Yusuf Reçber, "Çağlayan Mahallesi'nin muhtarıyım ve şu anda da adayım devam etmek istiyorum. Mahallemizde ara seçim var, muhtar Gani Pilavcı vefat etti. Boş olan yeri ben yürütüyorum ve bundan sonra da devam etmek istiyorum. Aday olarak 4 arkadaşız" dedi.

Ekin Mahallesi muhtar adayı Muhsin Şahinkaya da babasından kalan görevi devralmak istediğini söyleyerek, "Mahallemizde 5 tane adayımız var. Daha önce babam 4 dönem muhtarlık yaptı. Dileriz bütün adaylardan seçim kavgasız olsun, hepimiz komşuyuz. Burada 11 bin seçmen var" diye konuştu.

"Mahalleye bir kadın eli değmesi için"

Kadınlarla birlikte çalışmalarını yürütmek istediğini belirten Çağlayan Mahallesi kadın muhtar adayı Esengül Başaran, "Türkiye genelinde ara seçim olduğu için 753 yerde muhtarlık seçimi var. Herkese başarılar diliyorum. Mahallemizin gençleriyle beraber projelerimizde bir kadın elinin değmesi için, mahalle halkı ve kadın dayanışması halinde yürütmek için adayım" ifadelerine yer verdi.