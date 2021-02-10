Türkiye'de 8 bin 642 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'de 8 bin 642 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti

10.02.2021 20:31
Türkiye'de 8 bin 642 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 664 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 903 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 445 bin 285'e yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 29 bin 363'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 556 bin 837, vefat sayısı 27 bin 93, ağır hasta sayısı 1308 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 8 bin 642 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçaklayan babanın umursamazlığı kameraya yansıdı Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 95 kişi vefat etti, 8 bin 642 yeni vaka tespit edildi Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor Son Dakika: Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak Yakılarak öldürülen Şiyar davasında anneden kan donduran ifadeler: 2 gün oğlumun cansız bedeniyle uyudum 26 yaşındaki genç, kendisini elektrik direğine asıp intihar etti Leyla Aydemir cinayetinde şok edici otopsi raporu! Küçük kızın cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki bağ herkesi şaşırttı
Fatih Terim'den Arda Turan'a verilen cezaya tepki: Daha önce örneği yok Fatih Terim'den Arda Turan'a verilen cezaya tepki: Daha önce örneği yok         
20:46
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını duyurdu! Hem takım, hem de maç sayısı artıyor UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını duyurdu! Hem takım, hem de maç sayısı artıyor         
20:13
İETT otobüsünü çalıp İstanbul turu atan şüpheli yakalandı; suç dosyası kabarık çıktı İETT otobüsünü çalıp İstanbul turu atan şüpheli yakalandı; suç dosyası kabarık çıktı         
20:01
Son Dakika: Kısıtlamalar esnetilecek mi? Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini paylaştı Son Dakika: Kısıtlamalar esnetilecek mi? Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini paylaştı         
19:47
Şanlıurfa'da borçlusunun tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti Şanlıurfa'da borçlusunun tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti         
18:58
Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı         
16:57
Vicdansız baba, 16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı Vicdansız baba, 16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı         
16:42
ABD'ye ait iki savaş gemisi Boğaz'dan geçerken askerler güvertede manzaranın güzelliğine daldı ABD'ye ait iki savaş gemisi Boğaz'dan geçerken askerler güvertede manzaranın güzelliğine daldı         
15:00
60 kadının kurtarıldığı operasyondan iğrenç detaylar: Hamile kadınlara fuhuş yaptırmışlar 60 kadının kurtarıldığı operasyondan iğrenç detaylar: Hamile kadınlara fuhuş yaptırmışlar         
12:51
Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi         
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu         
12:26
İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü         
12:02
Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti         
11:55
Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu         
09:38
Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada         
08:55
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin         
08:02
Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı         
06:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2021 21:10:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de 8 bin 642 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei