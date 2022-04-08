Türkiye'de 8 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti, 7 bin 120 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Türkiye'de 8 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti, 7 bin 120 yeni vaka tespit edildi

08.04.2022 19:37

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 8 Nisan'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 7 bin 120 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 31 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 11 bin 217 olurken toplam 197 bin 554 PCR testi yapıldı. Dün vaka sayıları 9 bin 354 olarak belirlenmişti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 7 bin 120 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 31 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 11 bin 217 hasta taburcu olurken bugün 197 bin 554 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,38 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,11 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,38 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 197 bin 855 doza yükseldi.

Türkiye'de 8 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti, 7 bin 120 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 997 BİN 699 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 793 bin 814 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 997 bin 699 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 680 bin 367 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 9 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 36 kişi hayatını kaybederken 9 bin 354 de yeni vaka tespit edilmişti.

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SON DAKİKA: Türkiye'de 8 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti, 7 bin 120 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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