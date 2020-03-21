Türkiye'de 824 kişiden yüzde 64'ü Sağlık Bakanlığını korona virüs konusunda başarılı buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'de 824 kişiden yüzde 64'ü Sağlık Bakanlığını korona virüs konusunda başarılı buldu - Son Dakika

Türkiye'de 824 kişiden yüzde 64'ü Sağlık Bakanlığını korona virüs konusunda başarılı buldu

6 saat önce

Yeni tip Korona virüsün Türk toplumu üzerindeki izlerini ölçümlemek amacıyla yapılana araştırmada görüşüne başvurulan 824 kişiden yüzde 64'ü genel olarak Sağlık Bakanlığını süreci başarılı yürüttüğünü belirtti.

Türkiye'de 824 kişiden yüzde 64'ü Sağlık Bakanlığını korona virüs konusunda başarılı buldu, System.String[]

Yeni tip Korona virüsün Türk toplumu üzerindeki izlerini ölçümlemek amacıyla yapılana araştırmada görüşüne başvurulan 824 kişiden yüzde 64'ü genel olarak Sağlık Bakanlığını süreci başarılı yürüttüğünü belirtti. Yapılan araştırmada görüşmecilerin yüzde 43'lük kesimi virüsün tedavisinin önümüzdeki 1 ay içerisinde bulunacağına inandıklarını belirtti.

Öte yandan, görüşülen kişilerin yüzde 44'ü Korona virüsünün kendilerine bulaşma ihtimalini oldukça düşük olarak değerlendirdikleri belirtti.

2019 yılı Aralık ayında Çin'in Wuhan şehrinde tespit edilen yeni Korona virüs (Covid-19) hastalığı, Çin sınırlarını aşarak dünya genelinde yayılmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü, 11 Mart'ta dünya çapında Korona virüs pandemisi, yani salgın ilan etti. İletişim Bilimleri Enstitüsü ve FRAM Araştırma, yeni tip Korona virüsün Türk toplumu üzerindeki izlerini ölçümlemek ve topluma faydalı iç görüler sağlayabilmek amacı araştırmada bulundu. Araştırmada Türkiye temsili kitlenin detaylı bir şekilde görüşlerini almak için, kantitatif araştırma tekniklerinden bilgisayar destekli telefon görüşmeleri (CATI) yöntemi uygulandığı belirtildi. Her bir görüşmenin ortalama 9 dakika sürdüğü ifade edildi. Araştırmada 26 bölgeden seçilen illerde, nüfusa orantılı şekilde dağıtıldığı 18-80 yaş arası 824 kişi ile görüşüldüğü açıklandı.

Araştırmada bu süreçte en fazla takip edilen mecranın TV, en fazla takip edilen kaynağın da Sağlık Bakanlığı açıklamaları olduğu belirlendi. Araştırmanın kesin bulgusu büyük çoğunluk tarafından (yüzde 64 ve yüzde 80) Sağlık Bakanlığı'nın bu süreci başarılı yönettiği yönünde fikir beyan etti. Başarılı yönettiğini düşünenler arasında erkek, evli ve 65 yaş üstü kişiler daha fazla olduğu görüldü.

DİĞER ARAŞTIRMA SONUÇLARI İSE ŞÖYLE AÇIKLANDI:

"Korona virüsü ile ilgili yapılan haberleri inandırıcı bulanların oranı yüzde 44 iken, hiç inandırıcı bulmayanların oranı yüzde 12'dir. Yapılan açıklamalar sonrası alınan kişisel önlemlerin başında kişisel hijyene dikkat etme, toplu ortamlarda dikkatli davranma ve evde kalma gelmektedir. Yüzde 12'lik bir kesim ise hiçbir konuda bir önlem almadığını belirtmektedir. Özellikle erkekler ve düşük eğitimli kişiler bu kesimin çoğunluğunu oluşturmaktadır. Görüşülenlerin yüzde 42'si önümüzdeki dönem için planlı bir etkinliğinin bulunduğunu bu kişiler arasında yüzde 57'sinin bu etkinliği iptal ettiğini, yüzde 10'unun henüz kararsız olduğu görülüyor. Yüzde 33'ü ise yaptıkları bu planı değiştirmeyi düşünmediklerini belirtmişlerdir. Genel olarak bakılırsa görüşülen kişilerin yüzde 44'ü korona virüsünün kendilerine bulaşma ihtimalini yüzde 1 ile 5 arasında gerçeğe yakın algılamaktadır. Gerçeğin üstünde algılayan ise yüzde 56'dır. Yaşa göre analiz derinleştirildiğinde ise 65 yaşına kadar yaş ilerledikçe risk algısı gerçek riske daha yaklaşmaktadır. 65 yaşından sonra ise yine algılanan risk yükselmektedir. Yani 18-24 yaş grubu ve 65+ yaş grubunda kendilerinin korona virüsüne yakalanma ihtimalinin gerçek riskten yüksek olarak algılamaktadırlar. 18-24 yaş grubunun haberleri daha çok internet ve sosyal medya üzerinden takip etmesi buna neden olurken, 65+ yaş grubunun direk risk grubu içerisinde olması ve ve televizyondan haberleri yakından takip etmelerinin endişeye bağlı algılanan riski arttırdığını söyleyebiliriz."

"YÜZDE 44'Ü KORONA VİRÜSÜNÜN KENDİLERİNE BULAŞMA İHTİMALİNİ OLDUKÇA DÜŞÜK OLARAK DEĞERLENDİRMEKTE"

Araştırmanın devamında ise bulgular şöyle açıklandı: "Görüşülen kişilerin, yüzde 56'sı ise kendilerine bulaşma riskinin olduğunu belirtmektedir. Yaşlar arasındaki farklılaşmaya bakıldığında ise, 18-24 yaş grubu ve 65+ yaş grubunda kendilerinin korona virüsüne yakalanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmekteler. Görüşmeciler yakın zamanda tedavi bulunması ile ilgili olumlu bir bakış açısı sergilemiş; yüzde 43'lük oranda virüsün tedavisinin önümüzdeki 1 ay içerisinde bulunacağına inandıklarını belirtmiştir. Her on kişiden dördü Sağlık Bakanlığının süreci çok başarılı yürüttüğünü düşünürken, görüşmecilerin yüzde 64'ü genel olarak Sağlık Bakanlığını başarılı bulmaktadır. Sadece yüzde 4'lük bir kısım Sağlık Bakanlığının süreci hiç başarılı yüretmediğini düşünmektedir. Erkeklerin, evlilerin ve 65 yaş üstü kişilerin diğer gruplara göre daha yüksek oranda Sağlık Bakanlığının süreci yönetmesinin başarılı olduğunu düşündüğü görülmektedir. Yüzde 45'lik bir kesim mevcut durumun abartılmadığını düşünürken, yüzde 25'lik bir kesim ise çok abartıldığını düşünmektedir. Zaman içerisindeki geçişlerde bu algının daha abartılmadığı yönünde geçiş yaptığı görülmektedir. Erkeklerin ve ortaöğretim ve altı öğrenimli kişilerin diğer gruplara göre daha yüksek oranda ortamın abartıldığını düşündüğü görülmektedir."

(İHA)

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:35 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak
Yaşlı ihbar hattı 'Alo 153': Sokaktaki 65 yaş üstü vatandaşları bildirmek için ihbar hattı açıldı Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılıyor İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı         
11:40
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba         
11:04
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor         
11:00
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti         
10:13
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı         
10:06
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu         
09:57
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi         
09:10
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı         
09:10
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek         
00:27
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler         
00:26
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
23:38
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı         
23:35
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi         
23:15
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı         
23:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 22:16:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de 824 kişiden yüzde 64'ü Sağlık Bakanlığını korona virüs konusunda başarılı buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]