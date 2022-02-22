Türkiye'de 86 bin 70 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'de 86 bin 70 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti

22.02.2022 19:36
Türkiye'de 86 bin 70 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 70 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 70 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 463 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 70 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 98 bin 199 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,98, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,87 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 128 bin 369 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Varyantın güçlü olduğu, aşınınsa bulunmadığı veya yaygınlaşmadığı dönemde Covid-19, sağlıklı ve genç kişilerde de ölüm sebebi olabiliyordu. Bu dönemdeyse kayıplarımızı genellikle 65 yaş üstünden, halihazırda bir veya birden çok hastalığı olanlardan veriyoruz. Kendimizi koruyalım." ifadelerine yer verdi.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 86 bin 70 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de 86 bin 70 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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