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Türkiye'de 94 bin 176 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Türkiye'de 94 bin 176 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi

16.02.2022 21:14
Türkiye'de 94 bin 176 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 463 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 104 bin 409 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,79 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 476 bin 562 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Salgın özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda önemli bir düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız ek bir hastalıkla mücadele gücü olmayan bu grubun korunmasına bağlı." ifadesini kullandı.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 94 bin 176 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de 94 bin 176 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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