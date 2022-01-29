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Türkiye'de 94 bin 783 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Türkiye'de 94 bin 783 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi

29.01.2022 19:49
Türkiye'de 94 bin 783 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 17 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 17 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 440 bin 17 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 83 bin 261 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,37, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,48 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 141 milyon 703 bin 801 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Omicron varyantı kaynaklı artış, umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarında görülen Omicron varyantı kaynaklı artış, umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor." ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Omicron, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 94 bin 783 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de 94 bin 783 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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