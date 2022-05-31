Türkiye'de 975 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'de 975 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

31.05.2022 20:50
Türkiye'de 975 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 975 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 975 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 128 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 975 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 946 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 734 bin 958 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Türkiye'de 908 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti Türkiye'de 908 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de 975 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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