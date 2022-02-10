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Türkiye'de 98 bin 602 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 264 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'de 98 bin 602 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 264 kişi hayatını kaybetti

10.02.2022 20:13
Türkiye'de 98 bin 602 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 264 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 450 bin 44 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 450 bin 44 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 450 bin 44 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 87 bin 932 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,72, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,70 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 645 bin 420 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde. Daha fazla risk almayalım." ifadelerine yer verdi.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 98 bin 602 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 264 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de 98 bin 602 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 264 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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