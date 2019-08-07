Son Dakika Haberleri: Türkiye'de A'dan Z'ye orman haritası: yüzölçüm ve nüfusa göre en ormanlık iller
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Türkiye'de A'dan Z'ye orman haritası: yüzölçüm ve nüfusa göre en ormanlık iller

6 dakika önce

Türkiye’de yüzölçümü ve nüfusa göre illerin ne kadarı ormanla kaplı? Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre 2015 yılı itibariyle Türkiye’nin yüzde 29’u ormanlarla kaplı. Bu oran Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise yüzde 43.

Türkiye'de A'dan Z'ye orman haritası: yüzölçüm ve nüfusa göre en ormanlık iller, System.String[]
Çanakkale'de Kanada firmasının yürüttüğü altın çıkarma faaliyeti gözleri bir kez daha başta Kaz Dağları olmak üzere Türkiye'deki ormanların durumuna çevirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre 2015 yılı itibariyle Türkiye'nin yüzde 29'u ormanlarla kaplı. Bu oran Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise yüzde 43.

Veriler, Türkiye'de ormanlık alan oranının son 15 senede yüzde 5 yükseldiğini gösteriyor. Eski adıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'nin yüzde 28.6'sı ormanlarla kaplı. Bu oran 1973'te yüzde 26.1, 1999'da yüzde 26.7; 2004'te yüzde 27,2 ve 2012'te yüzde 27.7 idi. Peki, Türkiye'de en çok ve en az ormanlık hangi ilde? Kişi başına düşen en yüksek ve düşük ormanlık alan hangi ilde? Yüzölçümüne göre karşılaştırıldığında ormanla kaplı alan oranı hangi illerde yüksek? Türkiye'nin orman verilerini A'dan Z'ye çıkardık.
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Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:39 
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