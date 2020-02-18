Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağının Desteklenmesi Projesi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağının Desteklenmesi Projesi - Son Dakika Ekonomi

Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağının Desteklenmesi Projesi

7 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye-AB ilişkileri hakkında, toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir farkındalık oluşturulması gerektiğini belirterek, "Türkiye-AB Bilgi Merkezleri Ağı Projesi çok önemli.

Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağının Desteklenmesi Projesi, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye-AB ilişkileri hakkında, toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir farkındalık oluşturulması gerektiğini belirterek, "Türkiye-AB Bilgi Merkezleri Ağı Projesi çok önemli. Türkiye'de AB konusunda anlatılması gereken çok hikaye var, er yıl ülkemizde onlarca projeye AB tarafından mali destek sağlanıyor." dedi.

Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağının Desteklenmesi Projesinin 2020 açılış etkinliği, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger'in de katılımıyla TOBB'da gerçekleştirildi.

Murzioğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB'nin en önemli ticari ortağı olduğuna dikkati çekti.

Son dönemde AB-Türkiye ilişkilerinde gündemin göç, güvenlik ve terörle mücadele konularına yoğunlaştığını belirten Murzioğlu, "Bölgemizde yaşanan gelişmeler, Türkiye-AB ilişkilerinin küresel istikrar için ne kadar önemli olduğunu açık şekilde gösteriyor. Bu ilişkiyi geliştirmek, sorunlarımızı konuşmak, birbirimizi anlamak zorundayız." diye konuştu.

Murzioğlu, Türkiye-AB ilişkileri hakkında, toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir farkındalık oluşturulması gerektiğine işaret ederek, "Bunun, eş-zamanlı olarak yürütülmesi gerekiyor. Farkındalık çalışmaları için bu proje çok önemli. Türkiye'de AB konusunda anlatılması gereken çok hikaye var, her yıl ülkemizde onlarca projeye AB tarafından mali destek sağlanıyor."

Desteklenen projelerin çok büyük bir kısmının, sektörel ve bölgesel kapasitenin artmasına, yaşam kalitesinin iyileşmesine katkı sağladığını belirterek, bunların kamuoyuna daha fazla anlatılması gerektiğini bildirdi.

AB Bilgi Merkezleri Ağı, ilişkileri yerel gündemde tutmayı ve kamuoyunu konuyla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Salih Zeki Murzioğlu, Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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