Türkiye'de AFAD gönüllüsü 130 bini geçti - Son Dakika

AFAD Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Daire Başkanı Mehmet Akif Can, geçen yıl temmuz ayında hayata geçirilen AFAD Gönüllülük Projesi sayesinde gönüllü sayısının 130 binin üzerine çıktığını bildirdi.

Can, AFAD Samsun İl Müdürlüğünce video konferans yöntemiyle düzenlenen "AFAD Gönüllü Eğitimi Programı" katıldı.

Can, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin afetlere hazırlıklı olması ile yaşanacak afetlerde can ve mal kaybını en aza indirmek için AFAD Gönüllülük Projesi başlattıklarını söyledi.

Geçen yıl temmuz ayında hayata geçirilen proje sayesinde gönüllülerinin 130 binin üzerine çıktığına işaret eden Can, "Gönüllüler, afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında görev alacak şekilde yetkinlikleri ve aldıkları eğitime göre üç ayrı seviyede sınıflandırılıyor. Temel AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı, Destek AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı ve Uzman AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı ile seviye seviye AFAD gönüllülerinin eğitilerek afet farkındalığının artırılması hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye genelinde AFAD gönüllülük sistemine başvuran gönüllülerin online eğitimlerin devam ettiğini aktaran Can, "Samsun'da 1500 civarında gönüllümüz eğitimlere katılmaktadır ancak bu sayının daha üst seviyelere çıkmasını bekliyoruz. Gönüllülerimizin çevrelerine anlatarak ve tanıtarak projemizin daha aktif hale gelmesi için yapacakları katkılarla gönüllü sayısının Samsun'da 10 bin seviyelerine geleceğine inanıyorum. Yeni tip koronavirüs salgını sonrasında yüz yüze eğitimlerle gönüllülerin yetkinliklerini artıracağız. Onların sosyal projelerde yer almalarını da sağlayacağız." dedi.

AFAD Samsun Müdürü Levent Uçarlı ise AFAD gönüllülerinin gücünü harekete geçirerek afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek, toplumu afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirmek için gönüllülere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

İnsan hayatında fark yaratmak için becerilerini kullanmaya daima hazır, eğitimli ve organize gönüllülere ihtiyaç bulunduğunu dile getiren Uçarlı, "Ben olmasam ne olur, demeyin. 'Siz varsanız çok şey olur' sloganıyla 1500 olan gönüllü sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Gönüllülerimizi uzmanlık seviyesine ulaştırarak afetlere anında müdahale etmelerini istiyoruz." diye konuştu.