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Türkiye'de ağustosta 141 bin 400 konut satıldı (2) - Son Dakika

Türkiye'de ağustosta 141 bin 400 konut satıldı (2)

14.09.2021 11:24
Türkiye'de ağustosta 141 bin 400 konut satıldı (2), System.String[]

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,7 artarak 5 bin 866'ya yükseldi.

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,7 artarak 5 bin 866'ya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde ağustosta toplam 141 bin 400 konut satıldı. Bu dönemde yabancılar 5 bin 866 konut satın aldı. Yabancılara yapılan konut satışları, ağustosta yıllık bazda yüzde 50,7 artış kaydetti.

Yabancılara konut satışlarında, ağustosta ilk sırayı 2 bin 729 satışla İstanbul aldı. Bu kenti sırasıyla 976 konut satışıyla Antalya, 400 satışla Ankara, 242 satışla Mersin ve 233 konut satışıyla Yalova izledi.

Ocak-ağustos döneminde yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,6 artarak 30 bin 849 oldu.

Ağustosta İran vatandaşları Türkiye'den 911 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 900 konutla Irak, 451 ile Rusya, 313 ile Afganistan ve 264 konutla Kuveyt vatandaşları takip etti.

İpotekli konut satışları azaldı

Ağustosta ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64 azalarak 27 bin 375 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,4 olarak kayıtlara geçti.

İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 636 satış ve yüzde 20,6 payla ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konutla Hakkari oldu.

Diğer konut satışları arttı

Diğer konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 artarak 114 bin 25'e yükseldi. Diğer konut satışlarında İstanbul 18 bin 650 satış ve yüzde 16,4 payla ilk sıraya yerleşti.

Bu ildeki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76,8 oldu. Ankara 10 bin 178 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken başkenti 6 bin 65 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 15 konutla Hakkari olarak belirlendi.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 azalarak 42 bin 639 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,2 olarak hesaplandı. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 375 satış ve yüzde 15 ile en yüksek paya sahip olurken bu kenti 2 bin 932 konut satışıyla Ankara ve 1972 satışla İzmir izledi.

Ülke genelinde ikinci el konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azalış göstererek 98 bin 761'e geriledi. İkinci el konut satışlarında İstanbul 17 bin 911 konut satışı ve yüzde 18,1 payla ilk sırada yer aldı.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73,8 olarak belirlendi. İkinci el konut satışlarında Ankara 10 bin 710 ile ikinci sırada yer alırken, üçüncülüğü 5 bin 759 konut satışıyla İzmir aldı.

Ocak-ağustos dönemi

Ocak-ağustos döneminde konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,7 azalarak 801 bin 995'e geriledi. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 67,9 azalışla 152 bin 96, diğer satış türleri ise yüzde 17,9 artışla 649 bin 899 oldu.

Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 23,5 azalışla 243 bin 189, ikinci el konut satışları yüzde 20,9 gerilemeyle 558 bin 806 olarak kayıtlara geçti.

(Bitti)

İstanbul, Türkiye, Ankara, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de ağustosta 141 bin 400 konut satıldı (2) - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'de ağustosta 141 bin 400 konut satıldı (2) - Son Dakika
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