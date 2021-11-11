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"Türkiye'de Ailenin Değişen Yapısı" araştırmasının sonuçları yayımlandı - Son Dakika

"Türkiye'de Ailenin Değişen Yapısı" araştırmasının sonuçları yayımlandı

11.11.2021 16:09

"Türkiye'de Ailenin Değişen Yapısı" araştırmasının sonuçlarına göre, Türkiye'de yaşayanların yüzde 11,2'si henüz 18 yaşına girmeden evlenirken, eşi tarafından sürekli şiddet gören kadınların oranı yüzde 10,7 oldu.

"Türkiye'de Ailenin Değişen Yapısı" araştırmasının sonuçlarına göre, Türkiye'de yaşayanların yüzde 11,2'si henüz 18 yaşına girmeden evlenirken, eşi tarafından sürekli şiddet gören kadınların oranı yüzde 10,7 oldu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve AREDA Araştırma iş birliğiyle gerçekleştirilen araştırmada, evlilik, çocuk sahibi olmak, kadının çalışmasına ilişkin tutumlar, aile içi şiddet, iletişim araçlarının aile üzerindeki etkisi, salgın sürecinde aile kavramı gibi konular ele alındı.

3-13 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde, 2 bin 400 kişi ile çevrim içi yapılan çalışmaya göre, evliliğin yoğunlaştığı yaş grubu 18-20 yaş olurken, katılımcıların yüzde 32'si bu yaş aralığında evliliğini yaptığını belirtti.

"İlk evlendiğinizde kaç yaşındaydınız?" sorusuna katılımcıların yüzde 7,3'ü 17 yaşında, yüzde 11,1'i 19 yaşında, yüzde 8,3'ü 25 yaşında, yüzde 4,2'si ise 30 yaşında evlendiğini söyledi. Buna göre Türkiye'de yaşayanların yüzde 11,2'si 18 yaşına girmeden evlilik yaptı.

"Tek bir çocuğunuz olsa kız mı yoksa erkek mi olmasını isterdiniz?" sorusuna, ankete katılanların yüzde 56,3'ü kız, yüzde 43,7'si erkek istediğini kaydetti.

"Yaşlandıkları zaman anne veya babanıza bakmakla yükümlü olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 96,9 "evet" derken, yüzde 3,1'i "hayır" yanıtını verdi. Ankete göre, aile büyüklerini ziyaret edenlerin oranı yüzde 80'ini aşıyor.

"Hem resmi hem de dini nikah olmalıdır diyenlerin oranı yüzde 86,2"

Evlilikte nikahla ilgili sorulan sorulara ise, katılımcıların yüzde 86,2'si "Hem dini nikah hem de resmi nikah olmalıdır" yanıtını verdi.

Eşi tarafından sürekli şiddet gören kadınların oranı yüzde 10,7 olurken, bazen şiddet görenlerin oranı yüzde 46,5 "şiddet yok" diyenlerin oranı ise yüzde 42,8 oldu.

Eşi tarafından sürekli şiddet gördüğünü söyleyen erkek oranı ise yüzde 4,4 iken, bazen şiddet gördüğünü söyleyenlerin oranı yüzde 28,9. Anne veya babası tarafından sürekli şiddet gören çocuk oranı ise yüzde 6,7 olarak açıklandı.

"Salgın döneminde aile içi ilişkiler önceki dönemlere göre nasıl oldu?" sorusuna, katılımcıların yüzde 23'ü "güçlendi", yüzde 32,8'i "anne-baba ile çocuklar arasındaki ilişki güçlendi" derken, yüzde 27'si kardeşler arasındaki, yüzde 23'ü ise aile bireyleriyle yaşlılar arasındaki ilişkilerin güçlendiğini söyledi.

Katılımcılara sorulan, "Sizce bir erkek için evlilik yaşı ne zaman başlamalı?" sorusuna yüzde 26 oranında "25 yaşında", yüzde 21,1 oranında ise "30 yaşında başlamalı" yanıtı verildi. "Sizce bir kadın için evlilik yaşı ne zaman başlamalı sorusuna ise katılımcıların yüzde 29,6'sı "25 yaşında başlamalı" dedi.

"Bir çocuk daha yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna katılanların yüzde 22,2'si "evet" derken, yüzde 77,8'i bir çocuk daha yapmayı düşünmediğini ifade etti.

Kadın cinayetleri

Sonuçları değerlendiren Mardin Artuklu Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Çaha, eşi tarafından şiddet gören kadınların oranına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eşi tarafından bazen şiddet gören kadınların yüzde 46,5. Kadın cinayetlerinin zemini de burası, şiddetle başlıyor. Soru olarak, 'Sizce Türkiye'de işlenen kadın cinayetlerinin altında yatan en önemli neden nedir?' diye sorduğumuzda cevap olarak ilk sırada 'Cezaların caydırıcı olmaması', ikinci sırada 'Eğitimsizlik', üçüncü sırada ise 'Ekonomik nedenler' geldi. Yine anket sonucunda görüyoruz ki, pandemi sürecinde evin içindeki kadın ve erkek arasındaki ilişki güçlendi. Evet bazı dönemler çatışmalar oluyor arada, ancak genel olarak bu süreçte dayanışmanın arttığını görüyoruz. Ankette katılımcılara alışveriş alışkanlıklarını da sorduk. Pandemi sürecinde, alışverişte temizlik ve hijyen ürünlerini satın alma oranının arttığını görüyoruz."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Türkiye'de Ailenin Değişen Yapısı' araştırmasının sonuçları yayımlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Türkiye'de Ailenin Değişen Yapısı" araştırmasının sonuçları yayımlandı - Son Dakika
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