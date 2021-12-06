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Türkiye'de akıllı arazi kullanımı yaygınlaştırılacak! İlk adım Erzurum'da atıldı - Son Dakika

Türkiye'de akıllı arazi kullanımı yaygınlaştırılacak! İlk adım Erzurum'da atıldı

06.12.2021 17:34

"Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanım Planlaması Çalıştayı" Erzurum'da gerçekleştirildi. Arazi varlıklarının korunmasının masaya yatırıldığı çalıştaya bilim dünyası büyük ilgi gösterdi. Çalıştayda alınan kararların tüm Türkiye'de uygulanması için çalışma gerçekleştirileceği ifade edildi.

Erzurum'da düzenlenen "Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanım Planlaması Çalıştayı"na ülkedeki bilim insanları yoğun ilgi gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde düzenlenen çalıştayda arazi varlıklarının korunması ele alındı.

AÇILIŞI PROF. DR. ENVER ÜLGER YAPTI

Çalıştay'ın açılış konuşmasını yapan Okan Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Nihat Enver Ülger, "Kamu ve yerel yöneticiler çeşitli kamu hizmetlerini karşılamak için daha fazla toprak ve arazi edinmek isterler. Nitelikli hizmet sunabilmek ve kararlar vermek için arazi ile ilgili çokça veriye ihtiyaç duyarlar. Ekonomik, toplumsal, siyasal ve hukuki yönleri ile arazi varlığı üzerindeki arazi koşullarında sürdürülebilir kalkınma amaçlı planlama ve uygulama tekniği bu konuda en büyük sorunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yeni arazi kullanım anlayışına dünden daha çok ihtiyacımız var. Yeni bir 5393 sayılı arazi yönetiminin oluşturulması süreci karşılaşılacak sorunları da tamamıyla azaltacaktır. Bu bağlamda Erzurum Arazi Yönetim Projesi yalnızca Türkiye içinde değil küresel ölçekte dünya ölçeğinde büyük bir fırsat ve farkındalık yaratmaktadır. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bilimin kalbi 'Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanım Planlaması Çalıştayı'nda attı

BAŞKAN SEKMEN: YEREL YÖNETİMLERE BÜTÜNCÜL YAKLAŞILMALI

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de konuşmasında yenilikçi belediyecilik kavramına vurgu yaptı. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belediyecilik kavramı günümüzde sadece yerel hizmetlerle tanımlanan bir konunun ötesinde her alanda bütüncül bir idare yönetimini de esas almaktır. Bir şehrin temel problemlerine yalnızca bir pencereden bakmak aslında yaparken yıkmayı ve beraberinde yeni kentsel sorunların da doğmasına neden olmaktır. Oysa ki yenilikçi belediye hizmetleri bir yeri yaparken diğer yerin çökmesi değil, bütüncül bir anlamda daha geniş bir perspektiften bakmayı gerektirir. İşte bu noktadan baktığımızda arazi varlığının korunmasının ne kadar önemli olduğu olgusu yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkar. Günümüzde şehirleşme alanında merkez de yapılan çalışmanın kırsalda da başarıya ulaşması arazi varlıklarının rasyonel bir şekilde etkin kullanımıyla doğru orantılıdır. Kent merkezinde olduğu gibi kırsalda da kalkınmanın başarılı hale gelmesi, bölgesel eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve kentsel standartların yükseltilmesi için, bütünlükçü bir yönetim anlayışı ile başlattığımız projelerimizle stratejik amaç ve hedeflerimizi bir bir hayata geçirdik.

Bilimin kalbi 'Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanım Planlaması Çalıştayı'nda attı

"ERZURUM GÖÇ ALMAYA BAŞLADI"

Hedeflediğimiz kalkınma politikalarımıza ulaşmamızı sağlayacak eylem planlarımız ile gerek kırsal alanlarımızın, gerekse de kentsel alanlarımızın, tespitini yaparak ortaya çıkardığımız potansiyellerle şehrimizin bölgenin en önemli merkezi ve daha rekabetçi bir kenti olmasını amaçlamaktayız. Kırsalda ve kentte yaşayan hemşerilerimizin ekonomik olarak güçlenmesini, kırsaldan kente göç eğiliminin tersine çevirmeyi, kırsal alanların ve kent merkezlerinin cazibesini arttırmayı amaçlıyoruz. Bu noktadan baktığımızda elde ettiğimiz en önemli gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hükümetimiz ve Büyükşehir Belediyemizin hayata geçirdiği mega projelerle nitelikli göç veren Erzurum şimdi nitelikli göç alan bir kent konumuna ulaştı. İnsanlarımız metropol kentlerden şimdi doğdukları köye geri dönüyor. İşte bu nedenle şehrimizin arazi varlıklarını ortak akılla, her karış toprağımızın kıymetini bilerek yönetiyoruz. Kentin doğru gelişiminde belirlediğimiz sektörel eğilimler doğrultusunda, yatırımcı-girişimciye yönelik hızlı aksiyonlar alabilecek arazi kullanım kararları için gerekli olan altyapı hamlelerini bu önemli çalıştayımızda elde edeceğimiz bilimsel veriler ışığında tamamlamış olacağız."

Bilimin kalbi 'Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanım Planlaması Çalıştayı'nda attı
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen

"ERZURUM BÜYÜK BİR KALKINMA HİKAYESİ YAZIYOR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş da, konuşmasında Çalıştay'ın hayırlı sonuçlara vesile olacağını bildirdi. Bakan Yardımcısı Demirtaş, şöyle dedi: "İbn-i Haldun 'Coğrafya kaderdir' diye ön görüsü var. Erzurumlu kardeşlerimizin kaderi yine bu coğrafya üzerinde şekillenmiştir. Sayın Başkanımız, İstanbul'daki bizim çalışma ekip arkadaşlarımızdandır. Mehmet Başkanımızın Erzurum'a Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğunda Erzurum için çok büyük bir şans olduğuna bizde inanıyorduk ve görüyoruz ki Erzurum halkı Sayın Başkanımıza sahip çıkmış ve Erzurum şimdi bambaşka bir çehreye dönüşmüş durumda… Erzurum Büyükşehir Belediyemizin her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Medeniyet tarihimizin, kimliğimizin tüm değerlerini sokak sokak mahalle mahalle nakşetmiş Erzurum halen daha zamana meydan okurcasına bu kadim şehircilik kültürümüzün izlerini taşıyor her şeye rağmen… Nitekim Erzurumlu kardeşlerimiz yiğit dadaşlar bilimden sanayiye, tarımdan hayvancılığa, sağlık turizminden kış sporlarına, ulaştırmadan şehirciliğe varıncaya kadar alın terleriyle büyük bir kalkınma hikâyesi yazıyor. Biz de onların bu hikâyesi ile gurur duyuyoruz ve onlara destek olmak için Bakanlık olarak da Hükümet olarak da her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Bakanlık olarak Erzurum'a Çevre ve Şehircilik alanında 6,5 milyar liralık yatırım yaptık ve bugüne kadar ve halen de 1 milyar 250 milyon liralık yatırımımız sürüyor. Erzurum'da gelecek nesillere miras bırakacağımız yeni millet bahçeleri inşa ediyor ve yeşil alan miktarını her defasında arttırıyoruz. Toplam olarak 336 bin metrekare 10 adet büyük bir millet bahçesi projemiz var. Bunları da her birini bir bir hayata geçireceğiz inşallah ayrıca TOKİ ile yaklaşık 10 bin konut ve yüzlerce sosyal donatı alanı inşa ettik."

ALTUNDAĞ: AKILCI KULLANIMI HEDEFLİYORUZ"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ da konuşmasında arazi yönetiminin önemine dikkati çekti. Altundağ, "Mekânsal planlamada yüz binlik ölçekli bölgesel planlarımız var. 1/25000 ölçekli konuma dayalı bir arazi kullanım kararları ile birlikte arazi yönetimi planı için çalışma başlattık. Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanım Planlaması çalışmasının amacı nedir? Erzurum'da kentsel ve kırsal kalkınmanın sağlanması için yeni bir anlayış çerçevesinde akılcı bir kullanıma dayalı arazi politikalarının hazırlanması gerekiyor. Evet yeni planlama anlayışında kentsel alanlarda özellikle kırsal alanlarda olmak üzere İl bütününde arazilerin bütüncül yönetilmesi esas alınarak kırsal alanların mülkiyetlerine 1/25000 ölçekli standart topografik haritalar üzerine kurulduğu güncel ve doğru arazi bilgisi gerekmektedir. 20 ilçe ve 1187 mahalleden oluşan Erzurum'da ilçeler arası mesafeler ülkemizde çoğu ilimizin çevre iller arasındaki mesafeyle daha uzaktır. Arazi yönetim ve kullanım amaçlı envanterin elde edilmesi şarttır. Evet bu proje kentsel ve kırsal alanların, doğal varlıkların, tarım, orman, maden ve turizm gibi birçok sektörlere ilişkin verilerin detaylı olarak incelenmesi ve kayıt altına alınmasını sağlayacaktır. Evet bizler bu proje kapsamında tarihi değerlerimizi ve kültür varlıklarımızı koruma altına alarak, doğal değerlerimizi de öne çıkararak yeni bir strateji geliştirdik. İnşallah projemiz tamamlandığında Türkiye'de arazi varlıklarının korunması noktasında şehrimiz diğer kentlere bir rol modeli olacak." Genel Sekreter Yardımcısı Altundağ'ın konuşması sonrası çalıştaya katılan bilim insanları arazi yönetimiyle ilgili sunumlar yaptı.

Bilimin kalbi 'Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanım Planlaması Çalıştayı'nda attı
Bilimin kalbi 'Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanım Planlaması Çalıştayı'nda attı
Bilimin kalbi 'Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanım Planlaması Çalıştayı'nda attı
Bilimin kalbi 'Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanım Planlaması Çalıştayı'nda attı
Türkiye'de akıllı arazi kullanımı yaygınlaştırılacak! İlk adım Erzurum'da atıldı

Türkiye, Erzurum, Tarım, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de akıllı arazi kullanımı yaygınlaştırılacak! İlk adım Erzurum'da atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de akıllı arazi kullanımı yaygınlaştırılacak! İlk adım Erzurum'da atıldı - Son Dakika
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