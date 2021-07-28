Üye Girişi
Türkiye'de akut Hepatit B görülme sıklığı 100 binde 1'in altına düştü - Son Dakika

Türkiye'de akut Hepatit B görülme sıklığı 100 binde 1'in altına düştü

28.07.2021 10:28
Türkiye'de akut Hepatit B görülme sıklığı 100 binde 1'in altına düştü, System.String[]

Türkiye'de genel nüfus içerisinde Hepatit B görülme sıklığı, 2020'de 725 akut Hepatit B vakası ile 100 binde 0,9'a geriledi.

Türkiye'de genel nüfus içerisinde Hepatit B görülme sıklığı, 2020'de 725 akut Hepatit B vakası ile 100 binde 0,9'a geriledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada yılda 1,1 milyon kişi viral hepatitler nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Verilere göre, 9,4 milyon kişinin kronik Hepatit C enfeksiyonu tedavisine erişebildiği, kronik Hepatit B enfeksiyonu olanların yüzde 10'unun tanı aldığı ve bu kişilerin yüzde 22'sinin tedaviye ulaşabildiği, ayrıca dünya genelinde çocukların yüzde 42'sinin Hepatit B aşısının ilk dozuna erişim sağlayabildiği tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında, 2030'a kadar hepatitin elimine edilmesi amacıyla "Viral Hepatitler Küresel Sağlık Sektörü Stratejisi 2016-2021"i uygulamaya alan DSÖ, bu yıl, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü'nün temasını "Kovid-19 pandemisine rağmen, hepatitler bekleyemez" olarak belirledi.

Türkiye'de de Sağlık Bakanlığınca yürürlüğe konulan "Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı 2018-2023" ile viral hepatitler konusunda toplumsal farkındalığın artırılması, hastalığın erken tespiti ve tedavisi ile bulaşmanın önlenmesine yönelik çok sayıda faaliyet yürütülüyor.

Tüberkülozdan sonra en sık ölüme yol açan enfeksiyon hastalığı

AA muhabirinin, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, "karaciğer iltihabı" olarak tanımlanan hepatit, tüberkülozdan sonra en sık ölüme yol açan enfeksiyon hastalığı olarak kabul ediliyor.

Birçok nedene bağlı gelişebilen viral hepatitlere, başta Hepatit A, B, C, D ve E virüsleri olmak üzere farklı virüs tipleri sebep olabiliyor. Hepatit B ve Hepatit C virüsleri uzun vadede kronik karaciğer hastalığı, siroz veya karaciğer kanserine yol açabiliyor.

Hepatit A görülme sıklığı 100 binde 0,12'ye düştü

Çocukluk çağlarında hafif belirtilerle geçirilen Hepatit A, ileri yaşlarda ise şiddetli karaciğer hastalığı ile ölümlere neden olabiliyor.

Türkiye'de hijyen kurallarına ve temizlik koşullarına uyum, temiz su kaynaklarına ulaşımın artışı, sosyoekonomik koşullarla ilgili göstergelerin iyileşmesi ve 2012 sonu itibarıyla başlayan Hepatit A aşı uygulamaları sonucunda, bu hastalığın görülme sıklığı 2019'da 100 binde 0,30'a, 2020'de ise 97 vaka ile 100 binde 0,12'ye düştü.

Sağlık kuruluşlarında çocuklara 18. ve 24. aylarda, risk grubundaki kişilere de en az 6 ay ara ile 2 doz halinde ücretsiz Hepatit A aşısı uygulanıyor.

Hepatit B'den korunmanın en etkili yolu aşılanma

Hepatit B ve Hepatit C, kontrol edilmemiş kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu ile sterilize edilmemiş cerrahi malzemelerin kullanıldığı tıbbi ya da diş müdahaleleriyle kullanılmış enjektör, tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların paylaşımıyla, sterilize edilmemiş araçlarla dövme, akupunktur ya da vücut takılarının uygulanmasıyla bulaşabiliyor.

Taşıyıcılarının aile içi temasıyla, doğum veya sonrasında anneden bebeğe geçebilen Hepatit B ve C, güvenli olmayan cinsel ilişkiyle de yayılabiliyor.

Hepatit C virüsü, Hepatit B bulaşma yolları ile benzer olmakla birlikte enfekte kan ve kan ürünleri ile doğrudan temasla yayılıyor, enfekte kan ile temas etmiş diğer vücut sıvıları da bulaşma açısından kaynak olabiliyor.

Hepatit B'den korunmanın en etkili yolunun aşılanma olduğu belirtiliyor. Türkiye'de rutin çocukluk çağı aşı takvimine 1998'de Hepatit B aşısı eklenirken, 2005-2009 yılları arasında okullarda yapılan destek aşılamaları ile risk grubu aşılamaları uygulamaya alındı. Bakanlığın, Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında, yüksek öncelikli stratejileri arasında yer alan Hepatit B aşılamaları, bebeklere, ilk dozu doğumda, 2. ve 3. dozları ise 1 ve 6 aylıkken, risk grubundaki kişilere ise 0, 1 ve 6 ay takvimi ile 3 doz olarak ücretsiz yapılıyor.

5 yaş altında Hepatit B vaka sayısı 7

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin başarı göstergelerinden birini de "5 yaş altı çocuklarda akut Hepatit B hastalığı görülme sıklığının 100 binde 1'in altına indirilmesi" oluşturuyor. Türkiye, 2009 itibarıyla ulaştığı bu hedefi halen sürdürüyor.

Türkiye'de 1990'da 5 yaş altı 370 olan akut Hepatit B vaka sayısı, 2020 itibarıyla 7'ye düştü. Bu yaş grubu çocuklarda, 1990'da 100 binde 6,2 olan akut Hepatit B görülme sıklığı 2018, 2019 ve 2020 yıllarında 100 binde 0,11 olarak saptandı.

Ayrıca 15 yaş altı Hepatit B vaka görülme sıklığı da 2018, 2019 ve 2020 yılları itibarıyla 100 binde 0,1'e geriledi.

Hepatit B hastalığının özellikle 25 yaş altı kişilerde görülme sıklığı çok azalırken, tespit edilen yeni vakaların büyük kısmını 25-29 yaş grubu ve üzerindeki kişiler oluşturuyor. Türkiye, Hepatit B görülme sıklığının azaltılmasında bu yaş grubunda da önemli başarılar elde etti. Bakanlığın verilerine göre, genel nüfusa orantılandığında 2020'de Hepatit B görülme sıklığı, 725 akut Hepatit B vakası ile 100 binde 0,9'a düştü.

Hepatit C tedavisinde yüzde 95'in üzerinde iyileşme sağlanıyor

Henüz aşısı bulunmayan Hepatit C virüsüne karşı ise kullanılmaya başlanan yeni ilaçlarla tedavide yüzde 95'in üzerinde iyileşme sağlanıyor. Bu tedavi de vatandaşlara Genel Sağlık Sigortası kapsamında ücretsiz sunuluyor.

Hepatit B virüsü enfeksiyonu olan kişilerde hastalığa yol açan Hepatit D ise kan ve kan ürünleri temasıyla, kas içi veya damar içi enjeksiyonlarla, deri ve mukoza yoluyla ve cinsel yolla bulaşabiliyor.

Tedavisi ve aşısı bulunmayan Hepatit E virüsü ise dışkıyla temas yolu ile bulaşıyor. Vahşi ve evcil hayvanlarda bulunan Hepatit E, akut enfeksiyona yol açıyor. Gebelikte geçirildiğinde daha ciddi seyreden Hepatit E, özellikle gebeliğin son 3 aylık döneminde düşük, erken doğum, ciddi karaciğer yetmezliği ile ölüm riskinin artmasına sebep olabiliyor.

Aşı dışında hepatitlerden korunmanın en etkili yolunu, bulaşa karşı koruma önlemlerinin alınması oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler, COVIRAN Bereket, Hepatit C, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de akut Hepatit B görülme sıklığı 100 binde 1'in altına düştü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu 11:54 Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu Berdan Mardini'nin eski eşi, şarkıcı için uzaklaştırma kararı aldırdı 11:36 Berdan Mardini'nin eski eşi, şarkıcı için uzaklaştırma kararı aldırdı Şevval Şahin'e Marcus'tan kasetli şantaj iddiası: Yayınlarsam hayatın biter 11:17 Şevval Şahin'e Marcus'tan kasetli şantaj iddiası: Yayınlarsam hayatın biter
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu 10:59 Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Bordo-Mavililer'in yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye gelen otomobil ağızları açık bıraktı 10:51 Bordo-Mavililer'in yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye gelen otomobil ağızları açık bıraktı Son Dakika! 10:16 Son Dakika! "Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? 09:49 Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü 09:34 Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü

Son Dakika Haberleri
12:06 Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın gözüne girdi
11:54 Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu
11:52 Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı
11:14 Yeni güne düşüşle başlayan dolar, 8,56 seviyelerinden işlem görüyor
11:13 Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli
11:08 Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti
10:58 Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu
10:57 YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı
10:50 Bordo-Mavililer'in yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye gelen otomobil ağızları açık bıraktı
10:45 HDP'li vekilden şaşkınlık veren suçlama: AK Parti yüzünden aşı olmuyorlar
Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın gözüne girdi Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın gözüne girdi         
12:07
Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı         
11:52
12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı 12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı         
11:22
Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti         
11:09
YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı         
10:57
Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı         
10:48
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum         
09:39
Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi         
09:16
Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur         
00:27
Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı         
23:46
Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu         
22:17
Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı         
20:48
Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti         
20:43
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor         
18:01
Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı         
17:41
Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü         
16:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 12:11:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de akut Hepatit B görülme sıklığı 100 binde 1'in altına düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement