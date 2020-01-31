Türkiye'de ara transfer dönemi sona erdi! İşte atılan imzalar... - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye'de ara transfer dönemi sona erdi! İşte atılan imzalar... - Son Dakika Spor

Türkiye'de ara transfer dönemi sona erdi! İşte atılan imzalar...

7 saat önce

TFF'nin sistemi bundan sonraki transferlere kapandı.

Türkiye'de ara transfer dönemi sona erdi! İşte atılan imzalar..., System.String[]

TFF'nin sistemi bundan sonraki transferlere kapandı. İşte güne damga vuran tüm transfer haberleri...

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:33 
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