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Türkiye'de ara transfer dönemi sona erdi! İşte atılan imzalar...
7 saat önce
TFF'nin sistemi bundan sonraki transferlere kapandı.
TFF'nin sistemi bundan sonraki transferlere kapandı. İşte güne damga vuran tüm transfer haberleri...
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:33
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