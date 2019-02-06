Türkiye'de Artık Geçiş Üstünlüğü Yayaların

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan eylem Giresun'da da Vali Harun Sarıfakıoğulları'nın katılımıyla gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan eylem Giresun'da da Vali Harun Sarıfakıoğulları'nın katılımıyla gerçekleşti.



81 ilde eş zamanlı olarak yapılan eylem 12.00 13.30 saatleri arasında yapıldı. Giresun'da ise Atatürk Bulvarı üzerinde ki kavşakta gerçekleştirilen eylemde Vali Sarıfakıoğulları öğrenciler ile sürücülere broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.



'Trafikte yaya bilincinin oluşturulması' konulu eylemde açıklama yapan Harun Sarıfakıoğulları, "26 Ekim 2018 tarihinde yapılan bir düzenleme ile artık geçiş üstünlüğü yayalara ait. Bu sebeple gerek kavşaklara, gerek okul önlerine yaklaşan sürücülerimiz bu kanuni düzenleme ile yavaşlamak durumundalar. Yavaşlayacaklar ve yayalara yol verecekler" dedi.



2018 yılında Giresun2da 5 yayanın araç çarpması sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Sarıfakıoğulları, sürücüleri bu kurala sahip çıkmaya davet etti.



"Eğer ki biz bu kurala yaşamımıza geçirebilmiş olsaydık o kardeşlerimiz hayatta olacaklardı" diyen Sarıfakıoğulları, "30 kilometre hızla giden bir aracın yaya çarpması halinde ölüm riski yüzde 10'larda ama bu 45 kilometre hızla olduğu takdirde hayatı risk yüzde 50'ye çıkıyor. 80 kilometre hızla giden bir aracın bir yaya çarpması halinde ise neredeyse yayanın yaşama şansı kalmıyor. Bu nedenle hepimiz trafikte yayalara öncelik vereceğiz" ifadelerini kullandı.



"Artık yolda biz üstünüz"



Yayaların kaldırımdan ayağını yere attığı anda araçların duracağını belirten Vali Sarıfakıoğulları, "Ben ilin valisi olarak bir kez daha duyarlılığa, hassasiyete davet ediyorum. Çünkü yolda daha güçlü durumda olan araçlar ama bu düzenlemeyle beraber artık daha güçlü durumda olan biz yayalarız. Bundan sonra kavşaklara, okul geçitlerine yaklaştığımız da yavaşlayacağız ve yaya kaldırımdan yola adımını attığı anda duracağız ve ona yol vereceğiz. Böylelikle kazaları ortadan kaldıralım, kaldırabilelim. Sürücülerin bu kurala uyacağına yürekten inanıyorum. Aksi davranışlar trafik kanunumuzun 74.maddesi uyarınca da cezai işleme çarptırılacak" şeklinde konuştu.



Konuşmanın ardından programa katılan Vali Harun Sarıfakıoğulları ile öğrenciler araçları durdurarak uyarılarda bulundu. Durdurulan dolmuşların içerisine giren öğrenciler yolculara tek tek broşür dağıttı. - GİRESUN

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