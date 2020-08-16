Türkiye'de artık 'Osmangazi' modeli var - Son Dakika

Türkiye'yi yasa boğan 17 Ağustos depremin unutulmaması ve tekrar aynı acıların yaşanmaması için 2009 yılında yeni bir şehirleşme hamlesine öncülük eden Osmangazi Belediyesi, 11 yılda yarım milyona yaklaşan insanın yaşamına dokunan büyük bir değişim ve dönüşüme imza attı.

Daha modern, daha güvenli, daha huzurlu ve daha yeşil bir Osmangazi için 11 yıl önce planlı ve kararlı bir şekilde yola koyulan Osmangazi Belediyesi, yeni gelişim bölgeleri, kentsel dönüşüm projeleri, vizyon projeler, yeni sosyal yaşam alanlarına dönüşen dev kamulaştırma çalışmaları, parklar, meydanlar, yeni yollar bulvarlar, spor tesisleri ve tarihi eserlerin ihya edilmesi ile bambaşka bir Osmangazi inşa etti.

Demirtaş, Panayır, Hamitler, Yunuseli, Güneştepe bölgelerinde planlı, az katlı, meydan, sosyal donatı, park ve yeşil alanları, eğitim, ibadet ve ticari alanları ile yeni şehirleşme modeli sayesinde 282 bin insanın huzur ve güven içinde bir hayat sürüyor.

Soğanlı rol model oluyor

Yine Türkiye'de kamu eli ile yapılan en modern ve en özel kentsel dönüşüm projesi olan Soğanlı'da daha ilk etaplarında dahi 10 binin üzerinde insana güvenli ve yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Bu kapsamda kentsel dönüşümün önünü açmak için 2370 daire üreterek çöküntü bölgelerini cazibe merkezine haline getirildi.

İlçenin yeniden yeşil kimliğine kavuşması, sağlam ve modern yapılarla yüksek yaşam kalitesine ulaşması için 11 yılda tam 713 bin metrekare alan kamulaştırılarak tam 1465 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

1 milyon 613 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı

Osmangazi'ye 2009'dan bu yana 1.613.533 metrekare aktif yeşil alan kazandırıldı. Kişi başına düşen yeşil alan ise 11.7 metrekareye çıkarıldı. Ayrıca, 564 tarihi miras ve restorasyon çalışması, 13 adet binlerce araçlık otopark, 16 kapalı pazar alanı, 33 meydan, 69 hizmet ve muhtarlık binası, 9 kültür merkezi, 288 park ve 39 spor tesisi ile Osmangazi ve Bursa, sosyal ve kültürel hayatın her alanında kalıcı eserler kazandı.

Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği kentsel dönüşüm, gelişim, vizyon projeler, kamulaştırma, yeşil alan ve parklar ile tarihi eserlerin geleceğe taşınması ile bugün gelinen noktada Türkiye'de 'refah seviyesi ve ekonomik değeri' en yüksek şehirler arasına başı çekiyor.

"Biz unutmadık, çalıştık, değiştik ve geliştik"

Çevre konusunda azami hassasiyet gösteren bir zihniyetle 11 yıl önce yola çıktıklarını açıklayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yeni Osmangazi ile birlikte yaşamı yeniden inşa etiklerini söyledi. Bu doğrultuda kentsel dönüşüm ve gelişim bölgeleri ile kamulaştırma çalışmalarıyla güvenli ve huzurlu, başlattıkları onlarca çevre projesiyle Osmangazi'nin tekrar eski yeşil kimliğine dönmeye başladığını belirti.

Bir cerrah gibi meselelere dokunduklarını kaydeden Mustafa Dündar, "Osmangazi'yi yeniden inşa etmek ilmek ilmek işliyoruz. Daha yeşil, daha huzurlu, daha mutlu bir Osmangazi ile geleceğe daha umutla bakıyoruz. Osmangazi güzelleşiyor, Osmangazililerin yüzü gülüyor" dedi

"11 yılda hizmette sınır tanımadık"

Dündar, Osmangazi'de değişim ve gelişimin bütün hızıyla sürdüğünün altını çizerek, "Dünyada artık sadece ülkeler ve sanayiler değil şehirler de yarışıyor. 11 yıllık büyük birikim ve tecrübemiz ile yaptığımız, yapmakta olduğumuz ve yapacağımız vizyon projeler sayesinde dünya şehirleri ile rekabet eden marka şehir oluşturuyoruz. Türkiye'de kalkınmaya öncülük ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA