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Türkiye'de asgari ücret nasıl belirleniyor?
6 saat önce
Türkiye'de asgari ücret nasıl belirleniyor?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yarın saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak.
Türkiye'de 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:13
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