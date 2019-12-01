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Türkiye'de asgari ücret nasıl belirleniyor?

6 saat önce

Türkiye'de asgari ücret nasıl belirleniyor?

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yarın saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak.


Türkiye'de 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başlayacak.

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Asgari Ücret, Türkiye, Hükümet, İşçi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:13 
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