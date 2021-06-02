Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi

Süleyman Yıldırım isimli vatandaş, Türkiye'de Sinovac aşısı olduktan sonra Çinli şirkete bir teşekkür mektubu yazdı ve 50 lira gönderdi.
Yıldırım mektubunda, "Sevgili Helen Yang; insanların bu zor zamanlarında bilim insanları, doktorlar ve aşı geliştirmek için tüm çalışan bireylere sizin şahsınızda şükranlarımı sunarım. Ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün kartpostallarını kabul etmenizi ayrıca 50 Türk lirasını aşı çalışmalarında kullanmanızı temenni ederim. Saygılarımla" sözlerine yer verdi.
Yıldırım'ın mektubu, Çin Komünist Partisi'nin İngilizce yayını Global Times'ta yer buldu.
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