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Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi - Son Dakika

Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi

02.06.2021 10:05

Türkiye'de Sinovac aşısı olan Süleyman Yıldırım, aşı üreticisi şirkete bir teşekkür mektubu yazıp içine 50 lira koyarak Çin'e gönderdi. İçine Atatürk'ün kartpostallarını da koyan Yıldırım'ın mektubu Çin basınında yer buldu.

Süleyman Yıldırım isimli vatandaş, Türkiye'de Sinovac aşısı olduktan sonra Çinli şirkete bir teşekkür mektubu yazdı ve 50 lira gönderdi.

ATATÜRK'ÜN KARTPOSTALLARINI DA GÖNDERDİ

Yıldırım mektubunda, "Sevgili Helen Yang; insanların bu zor zamanlarında bilim insanları, doktorlar ve aşı geliştirmek için tüm çalışan bireylere sizin şahsınızda şükranlarımı sunarım. Ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün kartpostallarını kabul etmenizi ayrıca 50 Türk lirasını aşı çalışmalarında kullanmanızı temenni ederim. Saygılarımla" sözlerine yer verdi.

MEKTUBU BASINDA YER ALDI

Yıldırım'ın mektubu, Çin Komünist Partisi'nin İngilizce yayını Global Times'ta yer buldu.

Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi
Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi

Mustafa Kemal Atatürk, Çin Halk Cumhuriyeti, Süleyman Yıldırım, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi - Son Dakika Dünya


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